Emergenza vento: danni e feriti nella Riviera Imperiese

Un’intensificazione anomala del vento, originatasi in mare e indirizzata verso la costa imperiese nel corso della mattinata, ha generato un quadro di emergenza diffusa, con particolare impatto sulla città di Ventimiglia e i comuni limitrofi.

L’evento, caratterizzato da raffiche di intensità tale da superare le medie stagionali, ha manifestato la sua forza attraverso una serie di conseguenze dirette e indirette che hanno coinvolto sia il tessuto urbano che le infrastrutture.

La gravità della situazione è stata acuita dalla caduta di numerosi alberi, alcuni dei quali hanno causato danni a proprietà private e reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Tragicamente, un anziana signora di 74 anni ha riportato lesioni a Bevera, frazione di Ventimiglia, in seguito all’impatto di un bancale sradicato dal tetto di una struttura commerciale.

Il tempestivo intervento del personale medico del 118 ha permesso la stabilizzazione della ferita e il trasferimento in ospedale in condizioni di codice giallo, segnalando la necessità di ulteriori accertamenti clinici.

L’attività dei vigili del fuoco è stata incessante, con una decina di interventi complessivi.

Le chiamate pervenute hanno riguardato situazioni di pericolo imminente: alberi pericolanti, lamiere divelte, e una finestra abitazione a rischio di crollo, con frammenti di vetro disseminati sulla carreggiata in corso Genova.

Anche ad Ospedaletti si sono registrate cadute di vegetazione, testimoniando la portata del fenomeno ventoso.

Il vento ha inoltre esercitato una pressione significativa sulle abitazioni private, provocando la perdita di tegole e danni ai sistemi di copertura.

Gli esercizi commerciali hanno subito ingenti perdite, con dehor e insegne compromesse, creando situazioni di potenziale pericolo per i passanti e richiedendo interventi di messa in sicurezza urgenti.

L’episodio evidenzia la vulnerabilità delle aree costiere di fronte a fenomeni meteorologici estremi, sottolineando la necessità di una pianificazione territoriale più attenta alla gestione del rischio e alla manutenzione del patrimonio edilizio e vegetativo, al fine di mitigare gli impatti futuri e tutelare la sicurezza dei cittadini.