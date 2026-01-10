Fiamma Olimpica a Sanremo: Emozioni, Sport e Speranza

La città di Sanremo si è vestita a festa per accogliere la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, un corteo luminoso che ha attraversato il territorio ligure, lasciando un’impronta di entusiasmo e speranza.

La tappa sanremese, preceduta da quella di Imperia, ha rappresentato un momento di profonda emozione per una folla composta da atleti di ogni disciplina, giovani promesse e una comunità intera desiderosa di celebrare lo spirito olimpico.

Ventuno teodofori, portatori di una simbologia millenaria, hanno guidato il percorso, scortati da un dispositivo di sicurezza impeccabile, attraverso un itinerario che ha saputo coniugare la storia e l’identità di Sanremo.

Il viaggio è partito dal Floriseum, scrigno di memorie floreali custodite a Villa Ormond, per poi snodarsi attraverso il cuore pulsante della città, toccando il Teatro Ariston, icona del jet set internazionale, via Matteotti, arteria commerciale simbolo, e il Casinò, tempio del gioco e dell’eleganza.

I 4,2 chilometri del percorso sono stati un susseguirsi di abbracci, sorrisi e applausi fragorosi, un’onda di calore umano che ha avvolto la Fiamma, amplificandone il significato.

Oltre al sindaco Alessandro Mager e all’assessore Alessandro Sindoni, presenti per accogliere il corteo, una rappresentanza significativa di trentanove associazioni sportive locali e tre istituti scolastici hanno partecipato all’evento, testimoniando la profonda connessione tra lo sport, l’educazione e la comunità.

Il momento culminante ha visto l’accensione del braciere all’ingresso del campo di atletica di Pian di Poma, suggellando un’esperienza condivisa.

Il sindaco Mager, visibilmente commosso, ha espresso la sua gratitudine per la straordinaria partecipazione della cittadinanza, sottolineando l’importanza di eventi come questo per rafforzare il senso di appartenenza e promuovere i valori fondamentali del territorio.

L’assessore Sindoni ha poi elevato il discorso a un livello più profondo, richiamando l’universalità dei valori olimpici: lealtà, sacrificio, condivisione e inclusione.

In un’epoca segnata da conflitti e incertezze, lo sport, con la sua capacità di unire le persone al di là di confini geografici e culturali, si erge a baluardo di pace e speranza, offrendo un modello di convivenza basato sul rispetto delle regole e sulla celebrazione del potenziale umano.

L’accensione della Fiamma Olimpica a Sanremo è stata dunque molto più di una semplice cerimonia; è stato un atto di fede nel potere dello sport come forza motrice di un futuro migliore, un invito a riscoprire i valori che ci uniscono e a costruire un mondo più giusto e pacifico.