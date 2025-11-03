Genova: Criminalità in Aumento, Tra le Città Più a Rischio d’Italia

Genova, una città di storia e cultura millenaria, si confronta con una realtà allarmante: un aumento significativo della criminalità che la posiziona tra le dieci aree urbane più problematiche d’Italia.

I dati del 2024, elaborati sulla base delle statistiche del Viminale e pubblicati da ‘Il Sole 24 Ore’, rilevano 39.479 denunce, traducendosi in un tasso di 4.822,4 crimini ogni 100.000 abitanti, un incremento del 4,91% rispetto all’anno precedente.

Questo posizionamento segna un deterioramento rispetto al 2023, quando la città occupava l’undicesima posizione in tale classifica.

L’analisi territoriale rivela un quadro complesso per il Nord-Ovest.

Imperia, subito dopo Genova, si attesta all’undicesimo posto con un numero di denunce pari a 9.857, pur registrando una lieve diminuzione del 2,45% rispetto al 2023.

Savona, al quattordicesimo posto, presenta 11.455 denunce, corrispondenti a 4.288,4 crimini ogni 100.000 abitanti, con un calo dello 0,75%.

La Spezia, al trentanovesimo posto, pur con un decremento del 4,11%, emerge come seconda città italiana, dopo Roma, per il numero di denunce relative al traffico di sostanze stupefacenti, evidenziando una problematica particolarmente radicata.

La distribuzione geografica degli arrestati offre spunti di riflessione: in provincia di Imperia, la presenza straniera incide in modo significativo, rappresentando il 54,8% del totale degli arrestati.

Questa circostanza suggerisce la necessità di approfondire le dinamiche socio-economiche e culturali che potrebbero contribuire a tale fenomeno.

Il dettaglio dei reati più frequentemente denunciati a Genova nel 2024 offre un quadro delle preoccupazioni cittadine.

I furti, con 14.462 denunce, rappresentano la principale fonte di disagio, seguiti dai danneggiamenti (6.935), che riflettono un clima di insicurezza percepita.

Le truffe e le frodi informatiche (5.151) testimoniano la crescente sofisticazione delle attività criminali, mentre le lesioni dolose (1.299) e le rapine (529) indicano un aumento della violenza percepita.

Le estorsioni (197) e il contrabbando (49) rivelano la presenza di attività illegali organizzate, mentre l’inclusione di casi di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (29) sottolinea la gravità di alcune forme di crimine.

L’assenza di denunce per usura, pur rappresentando un dato apparentemente positivo, non esclude la presenza occulta di questa pratica illegale.

L’innalzamento dell’indice di criminalità non è un fenomeno isolato, ma il sintomo di problematiche più profonde legate a fattori socio-economici, disuguaglianze, crisi demografiche e, potenzialmente, deficienze nei servizi di sicurezza e controllo del territorio.

Un approccio multidisciplinare, che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine, associazioni di volontariato e la comunità locale, si rende necessario per affrontare con efficacia questa sfida e restituire a Genova la serenità e la sicurezza che i suoi cittadini meritano.

Un’analisi più approfondita delle cause che hanno portato a questo aumento, unitamente a politiche mirate alla prevenzione e al contrasto della criminalità, rappresentano passi fondamentali per invertire questa tendenza e riqualificare il tessuto urbano e sociale della città.