IGP Olive Taggiasche: la Liguria celebra un’eccellenza agroalimentare

La Liguria celebra un traguardo di inestimabile valore per il suo patrimonio agricolo e culturale: l’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) per le Olive Taggiasche.

Questa denominazione, ufficialmente riconosciuta dall’Unione Europea e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, consacra un percorso virtuoso, iniziato nel 2021, che ha visto la Liguria impegnata a tutelare una varietà unica e profondamente radicata nel suo territorio.

La genesi di questo successo risiede nella volontà congiunta di produttori liguri, che hanno costituito un’associazione dedicata alla salvaguardia e promozione dell’oliva Taggiasca.

La richiesta formale di registrazione, presentata nel 2022, ha attraversato un processo di valutazione rigoroso, culminato con l’approvazione da parte della Commissione Europea.

Questo riconoscimento va ben oltre una mera certificazione di qualità; rappresenta un investimento strategico per il futuro dell’olivicoltura ligure.

Come sottolineato con entusiasmo dalle autorità regionali, l’IGP non è solo un punto di arrivo, ma un nuovo e stimolante punto di partenza.

Essa offre la possibilità di rafforzare l’intera filiera produttiva, incrementando la competitività sui mercati internazionali e promuovendo una crescita sostenibile, che coniughi innovazione tecnologica, tutela del paesaggio e rispetto dell’ambiente.

Il Presidente del Consorzio promotore, Carlo Siffredi, ha enfatizzato la difficoltà e la perseveranza richieste da questo percorso, esprimendo gratitudine alle aziende che hanno creduto in questa iniziativa.

L’IGP diventerà un potente volano non solo per l’olivicoltura, ma anche per l’indotto turistico, offrendo ai visitatori un prodotto autentico e legato al territorio.

L’oliva Taggiasca, con le sue caratteristiche uniche – la forma piccola e allungata, la polpa carnosa e il sapore intenso – incarna l’essenza della Liguria e offre un’opportunità concreta per promuovere l’intera economia regionale, valorizzando la materia prima e garantendo un giusto riconoscimento ai produttori.

In definitiva, l’ottenimento dell’IGP rappresenta un passo fondamentale per preservare una tradizione secolare, proteggere un’eccellenza agroalimentare e offrire ai consumatori un prodotto di ineguagliabile qualità e origine certa, contribuendo a rafforzare l’identità e il prestigio del territorio ligure.

L’oliva Taggiasca IGP non è solo un alimento, ma un simbolo di cultura, storia e passione.