Imperia all’estero: promozione turistica e nuove partnership

Imperia intensifica il suo impegno di promozione turistica con una presenza strategica alla Vakantiebeurs di Utrecht, la fiera internazionale del turismo olandese, un evento di rilevanza cruciale per il posizionamento della destinazione Riviera nei circuiti turistici europei.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dal Sindaco Claudio Scajola, si inserisce in un percorso più ampio volto a consolidare l’immagine di Imperia come polo attrattivo per un turismo di qualità, che valorizzi il territorio, la cultura e l’offerta esperienziale.

La Vakantiebeurs, con la sua vasta platea di professionisti del settore, rappresenta un’occasione irripetibile per Imperia.

L’afflusso di visitatori allo stand regionale, testimoniato da un interesse incoraggiante nonostante le difficoltà logistiche derivanti dalle riduzioni dei voli, evidenzia l’attenzione che il mercato olandese riserva alla Liguria e, specificamente, alla sua offerta turistica.

L’Assessore al Turismo, Gianmarco Oneglio, sottolinea l’importanza strategica di questa partecipazione, definendola un punto di snodo per la costruzione di relazioni professionali durature.

L’obiettivo primario è quello di instaurare un dialogo costruttivo con tour operator internazionali, buyer influenti, agenzie di viaggio, operatori turistici e rappresentanti dei media, al fine di delineare future sinergie commerciali e progettuali.

Si tratta di andare oltre la semplice promozione, mirando a costruire partnership solide e a co-creare esperienze turistiche innovative.

La Vakantiebeurs di Utrecht è solo il primo tassello di un programma più ampio.

Imperia confermerà la sua presenza all’ITB di Berlino, dal 3 al 5 marzo, un altro appuntamento di primaria importanza per la promozione della destinazione Riviera sui mercati esteri.

L’ITB, con la sua dimensione globale, consentirà di raggiungere un pubblico ancora più vasto e diversificato, con un focus particolare sul mercato outdoor, segmento in forte crescita e in linea con le caratteristiche distintive del territorio imperiese.

L’impegno di Imperia non si limita alla presenza fisica alle fiere internazionali.

Parallelamente, si sviluppano campagne di comunicazione digitale mirate, focalizzate sull’evidenziazione delle peculiarità del territorio: la sua bellezza paesaggistica, la ricchezza del patrimonio culturale, la gastronomia d’eccellenza e le opportunità di attività sportive all’aria aperta, come trekking, mountain bike ed escursionismo.

L’obiettivo è quello di creare un racconto coinvolgente e autentico, in grado di stimolare la curiosità e l’interesse dei potenziali visitatori, costruendo un brand turistico forte e riconoscibile a livello internazionale.