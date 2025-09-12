Imperia, bambino precipita dal balcone: condizioni gravi

La comunità di Imperia è scossa da un tragico incidente che ha visto coinvolto un bambino di due anni, precipitato da un balcone in via della Repubblica.

Il piccolo, attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione Pediatrica dell’Istituto Gaslini di Genova, versa in condizioni serie, con una prognosi riservata a causa del politrauma subito.

I medici continuano a monitorare costantemente i suoi parametri vitali, in un momento di estrema delicatezza.

L’emergenza si è innescata ieri, quando il padre ha trasportato il figlio, in auto, al pronto soccorso di Imperia.

La caduta, da un’altezza considerevole, ha provocato lesioni multiple che hanno reso necessario un intervento medico urgente e un trasferimento d’urgenza a Genova, affidato alle cure specialistiche del Gaslini tramite elisoccorso.

La rapidità e l’efficacia dell’intervento hanno rappresentato un fattore cruciale per la gestione dell’evento traumatico, massimizzando le possibilità di recupero del bambino.

Le autorità competenti, i Carabinieri, hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico episodio.

Nel corso delle indagini, sono stati già ascoltati i genitori, e si stanno procedendo all’acquisizione di testimonianze dirette e all’analisi scrupolosa delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza presenti nel circuito cittadino.

L’obiettivo primario è ricostruire con precisione la sequenza degli eventi, delineando un quadro completo e inequivocabile degli accadimenti.

L’incidente solleva, al di là dell’immediata gravità della situazione, interrogativi cruciali sulla sicurezza domestica e sulla responsabilità genitoriale, invitando a una riflessione più ampia sul tema della prevenzione di incidenti domestici che coinvolgono i più piccoli.

La comunità, nel frattempo, si stringe attorno alla famiglia, augurando al bambino una pronta e completa guarigione.

L’evento traumatico ha scosso la tranquillità della città, lasciando un segno profondo nella coscienza collettiva.