Imperia: Volantini Falsi, Truffa e Furti in Casa. Allarme Questura.

Si diffonde nell’Imperiese un’inquietante ondata di inganni, concretizzata nell’affissione di volantini abilmente contraffatti che simulano comunicazioni ufficiali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sotto la diretta supervisione del Ministero dell’Interno.

Questi falsi avvisi, appesi strategicamente all’ingresso di residenze e condomini, si appellano all’articolo 650 del codice penale, inducendo i potenziali non residenti a lasciare le proprie abitazioni.

La Questura di Imperia ha prontamente sollevato l’attenzione dei cittadini, denunciando la gravità della situazione e smentendo categoricamente l’autenticità di tali comunicazioni.

La nota ufficiale della Questura chiarisce che i volantini sono un’aberrazione, un prodotto di mentite intenzioni che non riflettono in alcun modo un’azione istituzionale.

Il meccanismo si rivela essere un’abile strategia per facilitare furti in abitazione: attraverso un falso senso di urgenza e autorità, i malintenzionati mirano ad allontanare i residenti dalle loro case, creando un’opportunità per depredare.

L’invito rivolto alla popolazione è di massima prudenza e diffidenza.

Si raccomanda esplicitamente di ignorare le istruzioni contenute nei volantini, evitando di allontanarsi dalle proprie abitazioni sulla base di tali comunicazioni ingannevoli.

È fondamentale mantenere un atteggiamento critico e diffidare di ogni richiesta di controlli o verifiche non precedentemente comunicate attraverso canali ufficiali e trasparenti.

La segnalazione immediata, tramite il numero unico di emergenza 112, è la risposta più efficace per contrastare questa forma di crimine.

Le forze dell’ordine hanno avviato indagini approfondite per identificare e perseguire i responsabili di questa operazione di disinformazione e potenzialmente di furto.

L’evento solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle comunità locali alla disinformazione e sulla necessità di rafforzare la consapevolezza civica e la capacità di distinguere comunicazioni ufficiali da manipolazioni finalizzate a scopi illeciti.

La collaborazione tra cittadini e istituzioni è cruciale per sventare ulteriori tentativi di questo genere e garantire la sicurezza del territorio.

Si invita la cittadinanza a rimanere vigile e a segnalare qualsiasi attività sospetta, contribuendo attivamente alla salvaguardia del proprio quartiere e della propria sicurezza personale.