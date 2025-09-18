venerdì 19 Settembre 2025
15.8 C
Liguria
Imperia

Incendio a Diano Marina: fiamme e fumo avvolgono le colline.

Redazione Genova
Redazione Genova

Un manto di fumo denso ha avvolto le pendici collinari di Diano Marina fin dalle prime ore del mattino, segnalando un vasto incendio che divampa tra la zona retrostante il cimitero e l’area compresa tra Diano Calderina e Varcavello.
Le fiamme, alimentate da una combinazione di vento e vegetazione secca, hanno rapidamente guadagnato terreno, sollevando preoccupazione per la prossimità ad abitazioni private.
Immediatamente allertate, le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Imperia e Sanremo sono intervenute, affiancate da una squadra di dieci volontari delle associazioni locali di protezione civile, che operano in sinergia con le forze dell’ordine.

L’intervento aereo è stato determinante, con due elicotteri impegnati nel coordinamento delle operazioni e nel lancio di acqua per arginare la progressione dell’incendio.
A supporto, sono in viaggio ulteriori otto unità specializzate provenienti da Genova, pronte a rafforzare le risorse sul campo e a contribuire a contenere l’emergenza.
Le indagini sono già in corso per determinare le cause dell’incendio, ma l’ipotesi più accreditata al momento sembra essere quella di un “fuoco di pulizia” – pratica agricola volta a rimuovere la vegetazione secca – sfuggito al controllo, un rischio intrinseco legato a questa attività, particolarmente critica in periodi di siccità prolungata.
Fortunatamente, la prontezza di riflessi dei soccorritori e l’efficace creazione di una “linea di scudo” hanno permesso di proteggere le abitazioni più vicine, evitando per ora danni a persone e all’infrastruttura residenziale.
La situazione rimane critica e in evoluzione, con un monitoraggio costante delle condizioni meteorologiche, cruciali per la direzione e l’intensità del vento, e una valutazione continua del rischio di propagazione verso aree più estese del territorio collinare.
L’intervento coordinato mira ora a consolidare il perimetro antincendio e a prevenire la ripresa delle fiamme, in attesa che le condizioni ambientali favoriscano un completo spegnimento.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved