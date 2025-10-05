Ligorna-Imperia: Pareggio sofferto e combattuto in Serie D

Un pareggio carico di significato e sofferto anima la sfida tra Ligorna e Imperia, andata in scena allo Stadio Ciccione e valida per la Serie D.

Un incontro che si è dipanato tra colpi di scena, rimonte e un finale al cardiopalma, testimoniando la tenacia e la determinazione di entrambe le compagini.

La partita si accende subito con un tentativo da fuori area di Miccoli, che però si rivela inefficace.

Al sesto minuto, il Ligorna scioglie la tensione: Rosa, abilmente abile nel resistere alla pressione difensiva, crossa in area dove Busto, con una precisa esecuzione, deposita la sfera alle spalle di Rossi, sancendo l’inversione del risultato.

L’esultanza, però, dura poco.

L’Imperia risponde con una rete improvvisa, un tocco di genio di Insolito dal limite dell’area che beffa Rodriguez con una traiettoria imprendibile.

La partita si equilibra, con l’Imperia che prende il pallino del gioco e si affaccia pericolosamente con Conti, neutralizzato dal portiere argentino, e poi con Brasciani, che centra la traversa di testa su un cross dalla destra.

Il secondo tempo si apre con interventi decisivi di Rodriguez, pronto a neutralizzare sia un attacco frontale che un tiro da fuori area.

Il Ligorna intensifica il proprio sforzo, ma la sfortuna si palesa con due traverse: prima su un diagonale di Rosa e poi su un tiro di Tiana, entrambi a testimonianza della crescente pressione offensiva.

Il preludio alla rete è però inequivocabile.

Rosa, con una giocata di grande qualità sulla sinistra, serve Tiana che, con precisione, insacca la terza rete personale in stagione, riaccendendo le speranze ligure.

L’Imperia non si arrende e cerca con veemenza il pareggio, sfiorandolo con un tiro dalla distanza che si infrange sul legno.

Il gol del definitivo 2-2 arriva nei minuti finali, quando Casagrande, di testa su un lungo cross dalla destra, elude la difesa ligure, suggellando un risultato che fotografa la parità di forze in campo.

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca al Ligorna, ma che premia la resilienza e il carattere dell’Imperia, capace di rimontare due volte e di conquistare un punto prezioso in un contesto di alta intensità agonistica.

Il risultato finale, un 2-2, riflette la complessità e l’equilibrio che hanno animato questa combattuta sfida.