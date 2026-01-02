Liguria, scintilla olimpica: la fiamma accende la regione

Il 9 e il 10 gennaio 2026, la Liguria si appresta ad accogliere un evento di portata storica: il passaggio del testimone olimpico con la fiamma dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Un percorso ricco di significato, che attraverserà la regione, celebrando la sua bellezza e la sua storia, e che rappresenta un’occasione unica per avvicinare il pubblico ai valori dello sport e dell’amicizia universale.

L’itinerario, accuratamente studiato per valorizzare le peculiarità del territorio ligure, si svilupperà su due giornate, con una fitta rete di eventi e iniziative collaterali.

La mattina del 9 gennaio, la fiaccola prenderà il via da Massa alle 9:09, per poi serpeggiare lungo la costa, con soste previste a La Spezia alle 11:10 e Rapallo alle 15:02.

Il percorso sarà arricchito da performance artistiche e manifestazioni di festa nei suggestivi borghi delle Cinque Terre (Riomaggiore e Manarola), a Chiavari, Lavagna e Portofino, creando un’atmosfera di grande coinvolgimento emotivo.

Al culmine della prima tappa, la sera del 9 gennaio, Genova sarà la città ad ospitare il momento clou con l’arrivo della fiamma al Porto Antico, a Calata Mandraccio.

Un vero e proprio villaggio olimpico, realizzato grazie al supporto storico di Coca-Cola, partner dei Giochi dal lontano 1928, accoglierà il pubblico con un’esperienza immersiva nei valori dell’Olimpiade.

L’iniziativa, che si estende per circa 600 metri, non sarà solo un evento celebrativo, ma un vero e proprio punto d’incontro tra sport, cultura e solidarietà.

Oltre ai tradizionali truck Coca-Cola, uno dedicato all’accoglienza e un altro specializzato nella raccolta differenziata, il villaggio offrirà spazi dedicati alla degustazione di prodotti tipici, con particolare attenzione alla pizza, i cui ricavi saranno interamente devoluti al Banco Alimentare, testimoniando l’impegno sociale del progetto.

Un palco centrale, animato da DJ e vocalist, creerà un’atmosfera vibrante, mentre un’area sportiverà i visitatori a contatto con discipline olimpiche come l’hockey, con simulazioni interattive e un’area dedicata alle famiglie con un bob per foto ricordo.

L’obiettivo è coinvolgere persone di tutte le età, trasmettendo la passione per lo sport e l’importanza del fair play.

Il 10 gennaio, il corteo riprenderà il cammino da Savona, dirigendosi verso Imperia e Sanremo, per concludere la celebrazione a Cuneo, in Piazza Galimberti.

Questo itinerario attentamente pianificato vuole esaltare le bellezze naturali e artistiche della Liguria, promuovendo al contempo i valori di inclusione, amicizia e rispetto che da sempre caratterizzano i Giochi Olimpici.

L’evento si configura non solo come una festa, ma come un’occasione per rafforzare il legame tra la comunità ligure e il mondo dello sport, guardando al futuro con entusiasmo e speranza.