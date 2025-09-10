Liguria, un’anomalia demografica in Italia: crescita inaspettata nel 2025.

La Liguria, a giugno 2025, si presenta come un’anomalia demografica in un contesto nazionale segnato da un inesorabile declino.

Il bilancio demografico dell’ISTAT rivela una popolazione residente di 1.510.624 unità, una crescita di 716 persone rispetto al primo giorno dell’anno, un incremento dello 0,05%.

Questo dato, sebbene modesto, si discosta nettamente dalla tendenza nazionale, che vede l’Italia perdere 15.000 abitanti.

La regione ligure è l’unica ad aver registrato una crescita demografica per tre anni consecutivi, segnando un recupero post-pandemico dopo la fase negativa innescata dalla crisi sanitaria globale.

L’andamento demografico ligure va contestualizzato all’interno di un più ampio quadro storico.

Sebbene la popolazione attuale superi i valori del 2022 (1.507.906) e del 2023 (1.508.197), rimane inferiore ai picchi pre-pandemici del 2019 (1.528.407), del 2020 (1.513.001) e del 2021 (1.513.446).

Questa fluttuazione evidenzia una vulnerabilità demografica, influenzata da fattori economici, sociali e migratori che richiedono un’analisi approfondita.

La composizione di genere rivela un saldo femminile prevalente: 777.653 donne contro 732.971 uomini.

Questa disparità, tipica di molte regioni italiane, riflette trend storici legati all’aspettativa di vita più lunga per le donne e a flussi migratori differenziati.

A livello provinciale, Genova, con 819.594 residenti, si avvicina nuovamente alla soglia psicologica degli 820.000, dopo un periodo di flessione tra il 2021 e il 2022.

Questo dato suggerisce un ruolo di “polo di attrazione” per la città, probabilmente legato a opportunità di lavoro e servizi.

Savona segue con 266.887 abitanti, La Spezia con 214.792 e Imperia con 209.351, delineando un panorama provinciale eterogeneo in termini di dinamiche demografiche.

È fondamentale interpretare questi numeri non solo come indicatori statistici, ma come riflesso di complesse dinamiche socio-economiche.

L’aumento demografico ligure, seppur lieve, potrebbe essere legato a una combinazione di fattori quali l’attrattività del territorio per nuovi residenti, magari attratti da un costo della vita percepito come più accessibile rispetto ad altre regioni, e ad una maggiore capacità di trattenere la popolazione locale.

Tuttavia, la sfida per il futuro rimane quella di comprendere le cause profonde di queste dinamiche e di implementare politiche mirate a sostenere la crescita demografica e a garantire il benessere della popolazione, tenendo conto delle specificità di ciascuna provincia.