Liguria: Verso un modello di sviluppo che va oltre il turismo.

La Liguria aspira a definire un modello di sviluppo territoriale che trascenda la mera attrattiva turistica, proiettandosi verso un futuro economicamente resiliente e socialmente inclusivo.

L’ambizione, espressa dal presidente della Regione, Marco Bucci durante l’assemblea annuale di Confindustria a Imperia, è quella di edificare un ecosistema in cui la qualità della vita si intrecci con opportunità di lavoro qualificate e una solida crescita economica.

Questa visione si radica nella consapevolezza che la prosperità di una regione non può essere relegata alla sola accoglienza di visitatori, bensì deve essere alimentata da un tessuto produttivo diversificato e innovativo.

L’auspicio è quello di creare un ponte strategico tra la Liguria e i territori confinanti – Piemonte, Francia e Principato di Monaco – sfruttando sinergie e opportunità di collaborazione.

Un’integrazione che non si limiti a una mera vicinanza geografica, ma che si traduca in una condivisione di competenze, risorse e visione, aprendo nuovi scenari per la crescita e l’innovazione.

Per raggiungere questo obiettivo, è imprescindibile un allineamento strategico tra le amministrazioni locali, superando frammentazioni e inefficienze che spesso ostacolano lo sviluppo.

L’accesso a finanziamenti europei rappresenta una leva fondamentale, e richiede una capacità di progettazione e gestione impeccabile.

La burocrazia, spesso percepita come un freno, deve essere semplificata e resa più efficiente, per agevolare l’accesso al credito e gli investimenti.

Il presidente Bucci ha sottolineato l’importanza di puntare sulle filiere di business emergenti, quelle che incarnano il futuro dell’economia.

L’esempio di Filse, con l’apertura di un nuovo incubatore nell’ex caserma dei vigili del fuoco, testimonia l’impegno verso l’innovazione e il sostegno all’imprenditoria giovanile.

Un incubatore non è solo uno spazio fisico, ma un vero e proprio laboratorio di idee, un luogo dove i giovani talenti possono sviluppare le proprie competenze, sperimentare nuove soluzioni e trasformare le loro passioni in realtà economiche.

L’attenzione non deve però limitarsi alla creazione di nuove imprese.

È altrettanto cruciale sostenere le aziende esistenti, promuovendo l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori e incentivando l’adozione di tecnologie innovative.

La transizione digitale, la sostenibilità ambientale e l’economia circolare rappresentano sfide complesse, ma anche opportunità uniche per la crescita.

Investire in ricerca e sviluppo, favorire la collaborazione tra università e imprese, creare un ambiente favorevole all’assunzione di rischi calcolati sono tutti elementi chiave per costruire un futuro prospero e sostenibile per la Liguria.

Il successo di questa visione dipende dalla capacità di creare un ecosistema virtuoso, in cui la competizione si coniuga con la collaborazione, l’innovazione con la tradizione e la visione a lungo termine con le esigenze del presente.