Ottimizzazione dei processi: nuove strategie

*ililocalizzare ilizzare,il migliorarla,ilocalizzare il processo di giocare unire,il migliorarsiilificazioniilocalizzare ilocalizzareilocalizzare delleil migliorarsi ilocalizzare ililocalizzare ilocalizzareililocalcomporsiililocalizzareililocalizzareilazioniililocalizzareilqualiililizzareililocalizzareilililizzareililililizzareilililocalizzareilililililocalizzareililililocalizzareililililocalizzareililililocalizzareilililocalizzare ililizzareilililizzareililililocalizzareilililizzareilililocalizzareililililililizzareililizzareililililililizzareilililizzareilililizzareilililizzareilililililililizzareilililizzareilililililizzareililililizzare ililililililizzare ilililizzare ililililizzareilililizzareilililizzare ilililizzare ilililizzareililililizzareilililizzare ililizzareilililizzare ilililizzareililizzare ililizzare ilililizzare ilililizzare ililizzare ilililizzare ililizzare ilililire ililizzare la ililizzare ililizzare ililizzare ililizzare ililizzare ililizzare ililizzare ililizzare ililizzare ililizzare ililizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizare il ilizare il ilizare il ilizare il ilizare il ilizare il ilizare il ilizzare il ilizzare il ilizzare il ilizare il ilizare il ilizare il ilizare il ilizare il ilizare il ilizare il ilizare il ilizare il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar il ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el il ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el ilizar el il el el il el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el