Sanremo 76: sicurezza al top con droni e metal detector

Per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, l’area immediatamente adiacente al Teatro Ariston sarà oggetto di un sofisticato sistema di sicurezza, frutto di una pianificazione meticolosa e collaborativa tra le autorità competenti.

L’approccio, incentrato sulla prevenzione e sulla gestione proattiva dei rischi, prevede l’impiego di tecnologie avanzate e una complessa rete di coordinamento tra le forze dell’ordine.

Al centro del dispositivo di sicurezza vi sono droni equipaggiati con sistemi di sorveglianza ad alta risoluzione, in grado di monitorare in tempo reale l’area, individuando potenziali anomalie e flussi di persone.

Inoltre, l’accesso alla “zona rossa” sarà rigorosamente controllato attraverso metal detector di ultima generazione, tarati per rilevare anche oggetti di piccole dimensioni, come coltelli o altri oggetti taglienti, garantendo un livello di controllo superiore rispetto al passato.

La pianificazione, supervisionata dal Prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, non si limita agli aspetti di ordine e sicurezza pubblica.

Il dispositivo integrato comprende infatti la predisposizione di servizi antincendio altamente efficienti, la definizione di protocolli di assistenza al pubblico, e la gestione del flusso di persone, elementi cruciali per garantire la sicurezza e il comfort dei presenti.

L’attenzione particolare sarà rivolta alla gestione dei passaggi degli artisti per strada, momenti di massima affluenza che richiedono un’organizzazione impeccabile per evitare assembramenti e potenziali disagi.

La sicurezza del Festival, evento di risonanza nazionale e internazionale, rappresenta una sfida complessa, che richiede un coordinamento efficace tra le diverse agenzie governative e un utilizzo innovativo delle risorse disponibili.

La scelta di impiegare droni e bodycam, oltre ai metal detector, riflette un approccio proattivo volto a mitigare i rischi e a garantire un’esperienza serena per tutti i partecipanti, artisti, spettatori e residenti.

Un vertice tecnico, previsto per la prossima settimana, approfondirà gli aspetti operativi del piano di sicurezza, finalizzato a ottimizzare le procedure e a risolvere eventuali criticità.

L’obiettivo primario è quello di elevare il livello di protezione, assicurando che il Festival possa svolgersi in un ambiente sicuro e accogliente, celebrando la musica italiana nel rispetto delle norme di sicurezza.