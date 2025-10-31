cityfood
sabato 1 Novembre 2025
Imperia

Sanremo: Smascherata Rete Transfrontaliera, Cotechino Contiene Denaro

Redazione Genova
Redazione Genova

Nel cuore di una rete transfrontaliera di traffico illecito, la squadra mobile della questura di Imperia ha inferto un duro colpo a un’organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con ramificazioni sia in Italia che in Francia.
L’operazione, sviluppatasi a Sanremo, ha portato all’arresto di tre individui e al sequestro di una ingente somma di denaro, mossa con un’audacia che tradisce una certa arroganza criminale.

L’indagine, avviata a marzo, si è sviluppata a seguito di un’osservazione attenta e mirata da parte degli agenti durante un’attività di contrasto al crimine diffuso.

Un sospetto scambio, in apparenza banale, ha acceso i riflettori su una dinamica più complessa, rivelando l’esistenza di un sodalizio strutturato e radicato sul territorio.

L’elemento distintivo dell’operazione è stato il ritrovamento di sessantamila euro, celati all’interno di una confezione di cotechino.

Questo metodo, apparentemente bizzarro, sottolinea la volontà dei criminali di eludere i controlli e di operare in maniera imprevedibile.

La somma, come successivamente confermato dalle indagini, era destinata a finanziare l’acquisto di tre chilogrammi di cocaina, una quantità significativa che testimonia la portata dell’attività illecita.

Le perquisizioni, coordinate dalla Procura, si sono estese oltre i confini italiani, interessando Imperia, Sanremo, Asti e Mentone, in Francia, evidenziando la natura transnazionale del traffico.
L’utilizzo di un’unità cinofila ha ulteriormente contribuito all’efficacia delle operazioni, consentendo di individuare materiali e sostanze nascoste.

Oltre alla droga, sono stati sequestrati dispositivi elettronici e documentazione contabile, elementi cruciali per ricostruire le dinamiche finanziarie e operative dell’organizzazione.

L’attività investigativa ha permesso di smantellare una complessa struttura criminale, individuando il fulcro dell’organizzazione a Sanremo e ricostruendo un traffico esteso che coinvolgeva cocaina, hashish e marijuana.

L’ingente somma di denaro sequestrata, unita alla sofisticatezza delle tecniche utilizzate, suggerisce una rete di contatti ramificata e ben organizzata.

I tre arrestati, a disposizione dell’autorità giudiziaria, attendono il processo in regime di detenzione, mentre proseguono le indagini per identificare ulteriori complici e dissipare ogni ombra di dubbio sulla vastità e l’estensione del sodalizio criminale.
L’operazione rappresenta un significativo passo avanti nella lotta al traffico di droga e un monito per chi intende perseguire la strada del crimine.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

