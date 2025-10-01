Testamenti di Grandi Italiani: Un Viaggio nell’Anima d’Italia

“Io qui sottoscritto”: Un Viaggio nell’Anima d’Italia Attraverso i TestamentiDal 6 al 26 ottobre, lo spazio Aurum – Sala Europaurum di Pescara si apre a un’esperienza culturale unica e profondamente umana: la mostra “Io qui sottoscritto.

Testamenti di grandi italiani”.

Un’iniziativa promossa dal Consiglio nazionale del Notariato, resa possibile grazie al prezioso contributo del Consiglio notarile di Teramo e Pescara, che offre al pubblico un accesso inedito e rivelatore al cuore pulsante di figure chiave della storia nazionale.

L’esposizione, giunta in Abruzzo dopo un itinerario che ha illuminato città come Roma, Genova, Milano e persino Berlino, non si limita a presentare documenti legali.

Si tratta di un vero e proprio viaggio nell’intimo, una finestra sull’animo di uomini e donne che hanno plasmato l’identità italiana.

Ogni testamento, infatti, è molto più di una disamina di beni e eredi: è una dichiarazione di intenti, un’espressione di valori, una fotografia dell’epoca e, soprattutto, un’autentica testimonianza della personalità del suo autore.

L’idea alla base della mostra, nata nel 2012 in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, è di restituire al pubblico una prospettiva nuova e meno convenzionale sulla storia, privilegiando l’approccio emotivo e umano.

Attraverso la lettura dei loro ultimi desideri, possiamo comprendere meglio le loro scelte morali, le loro aspirazioni civili, le loro passioni e il loro carattere, cogliendo le sfumature che spesso sfuggono ai libri di storia.

La tappa abruzzese si arricchisce di un particolare omaggio alle figure di spicco legate al territorio.

Accanto ai testamenti di Cavour, Garibaldi, Manzoni e Papa Giovanni XXIII, emerge il patrimonio culturale locale, con le testimonianze di Ennio Flaiano, Corradino D’Ascanio e Ignazio Silone.

Particolarmente significativo è il testamento di Gabriele d’Annunzio, pescarese di nascita, che trascende la sua funzione legale per divenire un vero e proprio atto di trasmissione spirituale e culturale.

L’incipit, segnato dalla celebre frase “Hic manebimus optime” (“Qui staremo benissimo”) tratta da Tito Livio, rivela l’intenzione del Vate di perpetuare la sua memoria nel Vittoriale degli Italiani, il suo complesso monumentale situato in Lombardia, dove egli volle essere sepolto.

Un gesto simbolico che conferma la sua profonda connessione con il territorio e il suo desiderio di lasciare un’eredità duratura.

La mostra “Io qui sottoscritto” non è solo un evento culturale; è un’opportunità per riflettere sul significato della vita, sulla morte, sull’eredità che lasciamo ai nostri cari e sul nostro ruolo nella società.

Un invito a guardare oltre i fatti storici e a immergersi nelle emozioni e nelle passioni che hanno animato le vite di uomini e donne che hanno reso grande l’Italia.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, si consiglia di visitare la pagina social dedicata all’evento: www.facebook.com/ioquisottoscritto/.