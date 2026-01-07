Tootsie: il musical che fa riflettere, tra risate e cuore.

Tootsie, il musical che continua a incantare, riemerge nei teatri italiani, un’esperienza scenica vibrante che trascende il semplice intrattenimento per interrogare, con leggerezza e intelligenza, le dinamiche sociali e individuali che plasmano la nostra esistenza.

Più che un adattamento, si tratta di una rielaborazione curata da Massimo Romeo Piparo, che ne amplifica la risonanza emotiva e la capacità di stimolare la riflessione, mantenendo intatta l’essenza del capolavoro cinematografico del 1982 di Sydney Pollack, interpretato indimenticabilmente da Dustin Hoffman.Il successo internazionale di Tootsie non è casuale; si radica in una narrazione universale, capace di parlare a generazioni diverse, toccando temi cruciali come l’identità di genere, la ricerca dell’amore, l’ambizione e il coraggio di rischiare per realizzare i propri sogni.

Classificato tra le migliori commedie di sempre dall’American Film Institute e celebrato come un musical irresistibile, Tootsie non si limita a intrattenere, ma sfida le convenzioni, smontando stereotipi e aprendo uno spazio per l’empatia e la comprensione.

L’acclamazione critica, testimoniata dalle undici candidature ai Tony Award, ne conferma la potenza artistica e la rilevanza culturale.

La trama, apparentemente semplice, ruota attorno a Michael Dorsey, un attore disoccupato, brillante ma tormentato, che, spinto dalla disperazione e dalla necessità di trovare un’opportunità, si traveste da donna, assumendo l’identità di Dorothy Michaels per ottenere un ruolo in una soap opera.

Questa trasformazione radicale innesca una serie di eventi inaspettati, mettendo a confronto Michael con le difficoltà e le discriminazioni affrontate quotidianamente dalle donne, e costringendolo a confrontarsi con le proprie fragilità e i propri pregiudizi.

Il musical, con la sua colonna sonora originale e irresistibile, scritta da David Yazbek (già autore di *The Full Monty*) e il libretto di Robert Horn (vincitore del Tony Award), non si limita a una mera rivisitazione del film, ma ne arricchisce il tessuto narrativo, approfondendo i personaggi e amplificando le dinamiche relazionali.

L’adattamento italiano curato da Piparo, sensibile alle sfumature dell’opera originale, ne esalta la comicità e la modernità, mantenendo intatta la sua capacità di sorprendere e divertire.

Sul palco del Teatro Sistina e poi in tour in diverse città italiane, Paolo Conticini incarna con maestria il ruolo complesso di Michael/Dorothy, affiancato da Mauro Casciari, in un ruolo di supporto che offre al pubblico momenti di grande comicità e umanità.

La regia di Piparo, abile a dosare sapientemente leggerezza e profondità, guida lo spettatore in un viaggio emozionante, offrendo spunti di riflessione su temi ancora oggi estremamente attuali.

In un’epoca segnata da un acceso dibattito su questioni come il sessismo, il patriarcato e la fluidità di genere, *Tootsie* si rivela uno specchio impietoso ma indulgente, capace di illuminare le zone d’ombra della società con ironia e intelligenza, ricordandoci che, al di là delle apparenze e delle identità costruite, ciò che conta è la capacità di essere autentici e compassionevoli.

È un musical che, come il teatro nel suo complesso, ha il potere di svelare le verità nascoste dietro i veli dell’illusione, invitandoci a guardare il mondo – e noi stessi – con occhi nuovi.