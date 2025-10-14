Tragedia a Ventimiglia: Morta Lara, 16 anni, indagine sulla sicurezza stradale.

La comunità di Ventimiglia è scossa da una tragedia che ha spezzato la giovane età di Lara Lorenzini, sedicenne, vittima di un impatto mortale sulla provinciale 64, nella frazione di Isolabona.

La Procura di Imperia ha avviato un’indagine complessa, iscrivendo nel registro degli indagati due figure chiave: l’automobilista coinvolto, accusato di omicidio stradale, e il proprietario del terreno adiacente alla carreggiata, il quale dovrà rispondere di omicidio colposo.

L’indagine si concentra non solo sulla dinamica del sinistro, ma anche sulla circostanza che una lunga protuberanza metallica, emergente dal terreno privato, abbia contribuito in modo determinante all’aggravamento delle lesioni riportate dalla giovane.

L’impatto contro questo oggetto, localizzato in una zona presumibilmente poco visibile, potrebbe aver provocato una lesione addominale interna, fatalmente incompatibile con la vita.

L’ipotesi dell’omicidio colposo nei confronti del proprietario del terreno si basa sulla presunta mancanza di misure di sicurezza adeguate per prevenire un pericolo per la pubblica incolumità.

I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi, vagliando ipotesi quali un sorpasso imprudente o una disattenzione nella guida.

L’analisi forense sulla protuberanza metallica, la valutazione della visibilità in quel tratto di strada e l’esame dei dati relativi al traffico sono elementi cruciali per determinare le responsabilità e comprendere a fondo le cause della tragedia.

La gravità delle condizioni di Lara, già evidenti al momento del soccorso, hanno reso necessario un trasferimento d’urgenza in elicottero presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici, nonostante l’immediato intervento chirurgico, non sono riusciti a salvarla.

L’autopsia, prevista per sabato prossimo, sarà fondamentale per accertare con certezza la causa del decesso e fornire ulteriori elementi agli inquirenti.

Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in zone rurali, sull’importanza della manutenzione del territorio e sulla necessità di una vigilanza più attenta da parte di proprietari terrieri, al fine di prevenire rischi per l’incolumità pubblica.

La comunità si stringe attorno alla famiglia Lorenzini, in un momento di profondo dolore e lutto.