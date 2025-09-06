Tragedia al Passo del Nava: Morto motociclista in un incidente

La strada 28 del Passo del Nava, arteria cruciale che serpeggia attraverso il territorio comunale di Ceva, nel Cuneese, è stata teatro di una tragedia questa mattina.

Un uomo di Imperia, cinquantenne e appassionato motociclista, ha perso la vita in un incidente che ha scosso la comunità locale.

La dinamica, attualmente al vaglio degli uomini dell’Arma dei Carabinieri, sembra aver coinvolto la moto su cui l’uomo viaggiava con la moglie, e un’autovettura.

L’impatto, avvenuto in prossimità dello svincolo che permette l’accesso all’autostrada A6 Savona-Torino, si è rivelato fatale per il centauro, il quale non ha potuto ricevere soccorso.

La moglie, fortunatamente, è sopravvissuta, sebbene abbia riportato lesioni che ne hanno richiesto il ricovero in ospedale.

Anche il conducente dell’autovettura coinvolta è stato trasportato in struttura sanitaria per accertamenti e cure.

L’evento solleva interrogativi non solo sulla sicurezza di una strada ad alto traffico, ma anche sulla fragilità del motociclista, figura sempre più vulnerabile nel contesto del traffico misto.

La velocità, il rispetto delle distanze di sicurezza, la visibilità e lo stato del manto stradale, spesso compromesso dalle condizioni atmosferiche tipiche della zona montana, sono fattori che verranno attentamente analizzati nell’ambito delle indagini.

Al di là delle responsabilità individuali che potrebbero emergere dall’inchiesta, l’incidente del Passo del Nava offre l’occasione per una riflessione più ampia sulle infrastrutture stradali, sull’importanza di una guida responsabile e sulla necessità di implementare misure di sicurezza più efficaci per proteggere tutti gli utenti della strada, con particolare attenzione ai motociclisti, simboli di libertà e passione, ma anche di profonda vulnerabilità.

La comunità, addolorata per la perdita, attende ora i risultati delle indagini e spera in un futuro più sicuro sulle strade del Cuneese.