Ventimiglia, pestaggio mortale: un uomo perde la vita

La comunità di Ventimiglia è scossa da un tragico evento che ha portato alla perdita di Giuliano Roberto Mascheroni, un uomo di sessant’anni, deceduto a seguito di un’emorragia cerebrale derivante da un violento pestaggio.

La vicenda, consumatasi il 26 ottobre, si configura come un drammatico episodio di violenza urbana che solleva interrogativi profondi sulla sicurezza e sui meccanismi scatenanti di un simile atto.

La ricostruzione degli eventi, supportata da prove video acquisite dalle autorità e da una testimonianza di un’attività commerciale locale, rivela una dinamica complessa.

Sembra che la vittima, mentre intratteneva una conversazione con un’inconnuita, fosse stata brutalmente avvicinata e aggredita da un uomo di 46 anni, identificato come originario di Cosenza e residente anch’egli a Ventimiglia.

La relazione pregressa tra l’aggressore e la donna presente sul luogo dell’aggressione suggerisce una possibile matrice relazionale, che ora costituisce un elemento cruciale dell’indagine in corso.

Le riprese delle telecamere di sorveglianza hanno immortalato la ferocia dell’aggressione, mostrando una serie di colpi inferti con violenza inaudita, inclusi calci alla testa.

Nonostante la gravità delle lesioni riportate, l’uomo, con un gesto di coraggio o disperazione, si era recato dai Carabinieri per sporto di denuncia.

È proprio in caserma, durante la redazione dell’atto formale, che le sue condizioni di salute hanno subito un acuto peggioramento, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale di Bordighera e, successivamente, al centro specializzato Santa Corona di Pietra Ligure, dove, purtroppo, è spirato.

L’arresto del presunto aggressore è avvenuto immediatamente dopo i fatti, con l’accusa di lesioni gravissime.

Successivamente, il giudice per le indagini preliminari di Imperia ha convalidato la custodia cautelare.

La tragica conclusione, con la morte di Mascheroni, ha comportato un inevitabile inasprimento della posizione dell’indagato, che ora dovrà rispondere di accuse di ben più grave entità.

Le indagini, coordinate dalla sostituto procuratore Veronica Meglio, si concentrano ora sulla ricostruzione completa della vicenda, con particolare attenzione alla motivazione alla base dell’atto violento.

È prevista una perizia autoptica, che avrà il compito di accertare con precisione le cause del decesso e di definire il nesso causale tra le lesioni riportate e l’evento fatale.

La presenza di precedenti penali a carico dell’aggressore solleva interrogativi sulla sua pericolosità sociale e sull’efficacia dei sistemi di prevenzione e controllo.

Il caso Mascheroni rappresenta, quindi, non solo una profonda ferita per la comunità ventimigliese, ma anche una sfida per le istituzioni, chiamate a garantire la sicurezza dei cittadini e a far luce sulle dinamiche che possono sfociare in atti di estrema violenza.