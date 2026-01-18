Aggressione in carcere: allarme sicurezza e criticità nel sistema penitenziario

Un episodio di grave allarme e violenza ha scosso ieri mattina l’ambiente della Casa Circondariale della Spezia, mettendo in luce criticità strutturali e procedurali che affliggono il sistema penitenziario.

Un detenuto di etnia etiope, durante un momento di interazione all’interno del carcere, ha aggredito un sovrintendente della Penitenziaria, provocandogli una frattura del setto nasale che ha richiesto immediato ricovero ospedaliero e un intervento chirurgico, con una prognosi di trenta giorni.

La denuncia, sollevata dal segretario della UilPa Polizia Penitenziaria, Fabio Pagani, non si limita a descrivere l’atto violento in sé, ma ne evidenzia le implicazioni più ampie relative alla sicurezza e alla gestione dell’istituto.

L’evento si configura come un campanello d’allarme che risuona in un contesto già segnato da tensioni e disfunzioni.

La sicurezza del personale penitenziario, pilastro fondamentale per il corretto funzionamento del sistema giustizia, è stata compromessa, con ripercussioni non solo sulla vittima diretta, ma sull’intero corpo di guardia.

Pagani sottolinea con forza la necessità impellente di un intervento immediato e risolutivo, accusando implicitamente una gestione, da parte dei vertici dell’istituto, caratterizzata da superficialità e inadeguatezza.

La questione sollevata non è solo quella della punizione del responsabile dell’aggressione, ma della profonda riflessione sulle politiche di gestione della popolazione detenuta, in particolare per quanto riguarda i soggetti considerati violenti e pericolosi.

L’applicazione di regimi detentivi più restrittivi, spesso un’opzione prevista dalla legge, appare nella realtà della Spezia lenta, dilatoria, e talvolta del tutto assente.

Questo episodio mette in discussione l’efficacia dei protocolli di sicurezza, la formazione del personale, e la capacità di identificare e neutralizzare i rischi all’interno del carcere.

La violenza non è un fenomeno isolato, ma una manifestazione di un disagio più profondo, radicato nelle condizioni di sovraffollamento, nella scarsità di attività riabilitative, e nella mancanza di un reale percorso di reinserimento sociale per i detenuti.

L’aggressione al sovrintendente non è solo un atto individuale, ma un sintomo di un sistema penitenziario in crisi, che necessita di un profondo ripensamento e di interventi strutturali, finalizzati a garantire la sicurezza del personale, il rispetto dei diritti dei detenuti, e la riaffermazione dei valori di giustizia e legalità.

La Spezia, in questo contesto, si configura come un microcosmo di un problema nazionale che esige risposte concrete e durature.