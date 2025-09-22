Allerta meteo in Lombardia: piogge intense e rischio arancione

La Lombardia è investita da un’intensità pluviometrica anomala, con precipitazioni persistenti che dalla notte scorsa hanno innescato un sistema di allerta meteo differenziato.

La fascia settentrionale, particolarmente esposta a fenomeni convettivi e correnti umide provenienti da nord-ovest, è stata classificata in stato di allerta arancione, segnalando un rischio potenzialmente elevato per le infrastrutture e la sicurezza delle persone.

Il resto della regione, pur non essendo direttamente sotto l’impatto più severo, è in allerta gialla, richiedendo comunque una vigilanza costante.

I dati raccolti dalle centraline di rilevamento indicano precipitazioni che hanno già superato soglie significative.

Nella zona nord di Milano, si registrano accumuli di circa 30 millimetri, mentre località come Paderno Dugnano e Seveso hanno accumulato oltre 80 millimetri, evidenziando una concentrazione particolare dell’evento meteorologico.

Anche Monza ha subito un impatto notevole, con precipitazioni che hanno raggiunto i 20 millimetri.

Questo scenario pluviometrico inusuale non è semplicemente un episodio isolato, ma si inserisce in un contesto climatico più ampio, caratterizzato da un aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi estremi.

Le cause di questa intensificazione sono complesse e multifattoriali, legate all’aumento delle temperature globali, all’alterazione dei modelli circolatori atmosferici e alla conseguente maggiore disponibilità di umidità nell’atmosfera.

Le precipitazioni intense possono innescare una serie di conseguenze negative, tra cui esondazioni di fiumi e torrenti, smottamenti e frane, allagamenti di aree urbane e rurali, e disagi alla viabilità.

La vulnerabilità del territorio lombardo a questi rischi è ulteriormente amplificata dalla presenza di infrastrutture critiche, come dighe, impianti idroelettrici e linee ferroviarie, e dalla densità abitativa.

Le autorità locali, attraverso l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, stanno monitorando costantemente la situazione e invitano la popolazione a prestare la massima attenzione, evitando spostamenti non necessari, verificando la stabilità del proprio domicilio e rimanendo aggiornati sulle evoluzioni del meteo attraverso i canali ufficiali.

La sensibilizzazione e la prevenzione sono strumenti fondamentali per mitigare i rischi e proteggere la comunità.

L’evento sottolinea la necessità di un approccio proattivo nella gestione del rischio idrogeologico, che includa investimenti in opere di prevenzione, pianificazione territoriale e rafforzamento della resilienza delle comunità.