Cagliari, emergenza centrocampo: Nicolussi Caviglia priorità e trattative al via.

Il Cagliari si trova ad affrontare un mercato di riparazione invernale cruciale, segnato da un’emergenza centrocampo dovuta a infortuni che hanno decimato le opzioni a disposizione del tecnico.

L’impossibilità di contare su Deiola e Folorunsho impone una rapida e strategica operazione di potenziamento, con Nicolussi Caviglia individuato come priorità assoluta.

La sua situazione si presenta complessa, poiché il giocatore è di proprietà del Venezia ma è attualmente in prestito alla Fiorentina.

Un intricato negoziato tra le tre società (Cagliari, Venezia, Fiorentina) è in corso per definire i termini del trasferimento e accelerare i tempi, con l’obiettivo di vederlo disponibile già per la delicata trasferta di Genova.

Si sussurra di possibili accelerazioni che potrebbero persino portarlo a figurare nella lista dei convocati per l’impegno di giovedì contro la Cremonese, un segnale di quanto il club sardo lo consideri essenziale.

La dirigenza cagliaritana sta vagliando diverse alternative, mantenendo Nicolussi Caviglia come fulcro della strategia, nonostante la breve parentesi con la Fiorentina, dove il centrocampista non rientra più nei piani tecnici.

Un’altra pista, meno battuta ma comunque considerata, è rappresentata da Brescianini, il cui arrivo si preannuncia tuttavia arduo.

Parallelamente, si registra una prima e significativa cessione in seno alla rosa: Radunovic, portiere serbo, risolve anticipatamente il suo prestito e si trasferisce allo Spezia.

Questa decisione apre la porta al ritorno di Sherri dal Frosinone, che riprende il ruolo di secondo portiere a disposizione di Caprile.

Sul fronte offensivo, le trattative sono ancora in una fase embrionale.

I nomi di Dzeko (Fiorentina) e Lucca (Napoli) vengono fatti circolare, alimentando le speculazioni.

Si vocifera anche di un possibile coinvolgimento di Zapata, in un’operazione che vedrebbe Prati approdare in maglia granata, sebbene la fattibilità di un simile affare rimanga incerta.

L’attenzione del Cagliari è ora rivolta alla sfida di giovedì contro la Cremonese, squadra guidata dall’ex allenatore Nicola.

In difesa, Pisacane potrebbe optare per la coppia Mina-Luperto, una scelta che riflette l’urgenza di trovare solidità e compattezza.

Il ritorno di Zè Pedro agli allenamenti con il gruppo è un segnale positivo, mentre la potenziale cessione di Luperto alla Cremonese sembra momentaneamente congelata.

Il mercato si presenta quindi come un campo di battaglia complesso, dove astuzia, rapidità e lungimiranza saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi di una squadra in cerca di rinascita.