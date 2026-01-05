Cagliari, emergenza in mediana: Nicolussi Caviglia al centro del mercato.

Il Cagliari si trova ad affrontare una finestra di mercato cruciale, segnata da un’emergenza in mediana e da una necessità impellente di rinforzi.

L’infortunio concomitante di Deiola e Folorunsho ha lasciato il reparto di centrocampo drasticamente ridotto, spingendo la dirigenza a ricercare soluzioni rapide e mirate.

Nicolussi Caviglia, attualmente in prestito alla Fiorentina ma di proprietà del Venezia, emerge come il profilo preferenziale, un’operazione tuttavia ostacolata da complesse trattative tra le due società coinvolte.

La volontà del club sardo è quella di assicurarsi il giocatore il prima possibile, idealmente per la trasferta di Genova, ma l’eventuale accelerazione potrebbe addirittura portarlo a figurare nella lista dei convocati per l’impegno di giovedì a Cremona, un segnale eloquente della sua importanza strategica.

Nicolussi Caviglia, cresciuto nel florido settore giovanile della Juventus, rappresenta un centrocampista dinamico e tecnicamente dotato, capace di garantire sia filtro che inserimenti.

La sua recente breve apparizione nel match Fiorentina-Cremonese conferma la sua marginalizzazione nel progetto viola, rendendo l’operazione più agevole per il Cagliari.

Parallelamente, l’interesse per Brescianini sottolinea la volontà di ampliare le opzioni a disposizione, sebbene l’acquisizione del giocatore si presenti come un’operazione complessa.

Sul fronte difensivo, si registra un cambiamento significativo con la partenza di Radunovic, ceduto in prestito allo Spezia per fare spazio al ritorno di Sherri, proveniente dal Frosinone.

Quest’ultimo assume il ruolo di vice Caprile, in un mercato che necessita di trovare un equilibrio tra esperienza e gioventù.

L’attacco, inoltre, rimane un capitolo aperto.

Dzeko, Lucca e l’ipotesi di un coinvolgimento di Zapata, con Prati come possibile pedina di scambio, sono tutte piste in fase di valutazione, testimoniando la ricerca di soluzioni offensive capaci di sbloccare una squadra che fatica a trovare costanza realizzativa.

In vista della delicata sfida contro la Cremonese, l’ex squadra di Nicola, l’attenzione è concentrata sulla difesa.

Pisacane potrebbe optare per la coppia Mina-Luperto, mentre il ritorno alla piena integrazione di Zè Pedro in gruppo offre nuove possibilità per il reparto arretrato.

La presunta trattativa per il trasferimento di Luperto alla Cremonese, almeno per il momento, sembra essere stata sospesa, segnalando una possibile rimodulazione delle strategie di mercato.

Il Cagliari è chiamato a navigare in un mercato complesso, bilanciando urgenze tattiche e valutazioni finanziarie, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e affrontare al meglio il resto della stagione.