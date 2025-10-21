Calcio Integrato Liguria 2025: La Spezia, un evento inclusivo e gioioso.

La Spezia si prepara ad accogliere un evento sportivo di profondo significato: il Calcio Integrato – Liguria 2025, un progetto ambizioso che trascende la mera competizione calcistica per abbracciare i principi di inclusione, partecipazione attiva e gioia condivisa.

Sabato, la palestra del complesso Due Giugno si trasformerà in un crocevia di talenti, accogliendo oltre cento giovani provenienti dalle scuole spezzine e dai vivai di alcune società calcistiche locali, affiancati da atleti provenienti da realtà specializzate come Bic Genova, Insuperabili, Genoa for Special, Sampdoria for Special e Legino for Special.

Questo non è semplicemente un torneo; è un laboratorio di valori, un’occasione per decostruire le barriere che spesso separano individui con differenti abilità e background.

L’assessora allo Sport di Regione Liguria, Simona Ferro, sottolinea come questo tour rappresenti una celebrazione del calcio come diritto universale, un’espressione di potenziale umano indipendente da qualsiasi limitazione.

Il progetto Calcio Integrato, supportato dal programma regionale Orientamenti, si inserisce in un contesto più ampio di promozione dell’integrazione scolastica e giovanile, riconoscendo il ruolo cruciale dello sport come strumento di socializzazione e sviluppo personale.

L’iniziativa si propone di offrire ai giovani atleti un’esperienza formativa che va ben oltre la semplice partita, promuovendo la collaborazione, il rispetto reciproco e la costruzione di amicizie durature.

Giulio Attardi, coordinatore del progetto, evidenzia come l’evento offra una visibilità significativa alle società sportive coinvolte, ma soprattutto come esso sia un’opportunità imprescindibile per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’inclusione e per diffondere un messaggio positivo di accettazione e partecipazione.

Un’ulteriore conferma dell’impegno della Regione Liguria verso questi valori si concretizzerà a novembre, con l’organizzazione di un forum dedicato allo sport e all’inclusione, che si terrà durante il Festival ai Magazzini del Cotone.

Questo appuntamento offrirà una piattaforma per approfondire le tematiche emergenti e per condividere buone pratiche volte a favorire l’integrazione sociale attraverso l’attività sportiva.

A tutte le ragazze e i ragazzi con disabilità della provincia della Spezia è rivolto un caloroso invito a partecipare attivamente a questa giornata di festa e di sport, attraverso l’invio di una mail a [email protected].

Si tratta di un’opportunità irripetibile per esprimere il proprio talento, superare i propri limiti e condividere emozioni indimenticabili in un contesto di rispetto e accoglienza.