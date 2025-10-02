Claudio Baglioni a La Spezia: 30 anni di Premio Lunezia

Il Teatro Civico della Spezia si appresta a celebrare un evento di profondo significato culturale: la serata conclusiva del trentennale del Premio Lunezia, il 19 ottobre.

A illuminare questo traguardo, l’eccellenza musicale di Claudio Baglioni, insignito del prestigioso Premio Lunezia Antologia, un riconoscimento che lo pone al fianco di figure iconiche della nostra musica, da Fabrizio De André a Vasco Rossi, da Ivano Fossati a Giorgia, passando per Vinicio Capossela e Samuele Bersani.

L’omaggio a Baglioni non si limiterà a una semplice presenza; sarà un’immersione artistica e sonora attraverso una pièce teatrale dedicata a “La Vita Adesso”, l’album che ha riscritto la storia della musica italiana, celebrando al contempo il quarantesimo anniversario della sua pubblicazione, coincidente con il trentesimo del Premio Lunezia.

Come sottolinea Stefano De Martino, ideatore e patron della kermesse, questo connubio sottolinea l’impegno costante del Lunezia nel valorizzare la canzone d’autore e nel dare voce alle nuove generazioni, un’arte spesso sottovalutata e meritevole di una maggiore dignità e riconoscimento.

Il Premio Lunezia 2025 si distingue per un approccio innovativo, premiando tre talenti distinti, ognuno con una motivazione specifica e un percorso di promozione personalizzato.

L’obiettivo è trasformare il riconoscimento in un trampolino di lancio concreto, favorendo connessioni significative tra artisti emergenti, addetti ai lavori del settore discografico e promoter.

Un ecosistema di opportunità che vada oltre la semplice consegna di una targa.

La selezione dei finalisti, culminata in una serata di gala al Teatro Civico, è stata preceduta da un rigoroso processo di scrematura attraverso tappe cruciali in località come Aulla, Follo e Roma.

La direttrice artistica, Loredana D’Anghera, descrive un palcoscenico poliedrico, capace di accogliere voci e sonorità diverse, spaziando dalla dance al cantautorato, dal pop melodico a sperimentazioni innovative.

L’accesso alla serata conclusiva è gratuito, subordinato a prenotazione obbligatoria sul sito del Teatro Civico della Spezia, testimonianza del desiderio di rendere l’evento accessibile al più ampio pubblico.

Il sindaco Pierluigi Peracchini sottolinea l’importanza del Premio Lunezia come strumento di riflessione profonda in un’epoca di rapidi cambiamenti, evidenziando il suo valore sociale e l’orgoglio della città nell’accogliere un evento di tale portata.

La serata si configura come preludio a un autunno ricco di eventi culturali, consolidando l’immagine della Spezia come polo di eccellenza artistica.

L’evento rappresenta un’occasione unica per celebrare la canzone d’autore, promuovere nuovi talenti e riaffermare il ruolo fondamentale della musica come veicolo di emozioni, riflessioni e connessioni umane.