Dolcezze di Natale Spezzine: Un Concorso Goloso e Tradizionale

La città della Spezia si appresta a celebrare un inedito appuntamento enogastronomico: “Dolcezze di Natale Spezzine”, un concorso di pasticceria volto a celebrare la tradizione dolciaria locale e a identificarne nuovi, esaltanti interpreti.

L’evento, in programma l’8 dicembre 2025 alle ore 16:30 presso lo Spazio Pin, incastonato nel cuore dei Giardini Pubblici, si configura come un’occasione unica per valorizzare l’eccellenza artigianale del territorio e per offrire al pubblico un assaggio delle creazioni più innovative e rappresentative del Natale spezzino.

Il concorso, promosso dall’amministrazione comunale, invita i migliori pasticceri della provincia a esprimere la propria creatività attraverso la realizzazione di un dolce natalizio destinato a entrare nell’immaginario collettivo cittadino.

Non si tratta semplicemente di preparare una golosità, ma di creare un’emozione, un ricordo, un simbolo del Natale spezzino, capace di evocare i profumi, i colori e le atmosfere delle feste.

A presiedere la giuria, con la sua autorevolezza e competenza riconosciute a livello nazionale, sarà il Maestro Iginio Massari, figura di spicco nel panorama dolciario italiano, rinomato per la sua maestria tecnica e per la capacità di comunicare, attraverso i media, i valori dell’eccellenza gastronomica.

La sua presenza rappresenta un’opportunità preziosa per la città, un’occasione per confrontarsi con un punto di riferimento assoluto e per trarre ispirazione dalle sue conoscenze e dalla sua esperienza.

A completare la giuria, un panel di esperti di notevole rilievo: Carlotta Filippini, Fabrizio Galla, Kabir Godi, Stefania Mantero e Tommaso Foglia, quest’ultimo apprezzato giudice di “Bake Off Italia”, arricchendo ulteriormente l’expertise del collegio.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche all’inclusione, con un premio speciale riservato al miglior dolce senza glutine, testimoniando l’impegno verso una pasticceria accessibile a tutti.

“Spero che questo possa diventare un appuntamento fisso, un rito per la città della Spezia e, soprattutto, un motore di sviluppo per il settore della pasticceria locale,” ha commentato il Maestro Massari, sottolineando il potenziale di crescita e di visibilità che l’evento può generare per il territorio.

L’iniziativa si pone quindi non solo come una competizione tra abili pasticceri, ma anche come un investimento nel futuro della tradizione dolciaria spezzina, un volano per la valorizzazione del “made in Spezia” e un’occasione per celebrare la gioia e la convivialità che da sempre caratterizzano il Natale.