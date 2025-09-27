Federica Maggiani alla guida di Cna Nautica: la Liguria traina il settore

La Cna Nautica ha eletto Federica Maggiani, proveniente dalla sezione della Spezia e già presidente per due mandati, alla guida nazionale dell’associazione.

L’elezione, avvenuta nel corso dell’assemblea nazionale a Roma, segna un momento significativo per il settore e per la Liguria, regione che si conferma polo d’eccellenza nel panorama della nautica italiana.

Accanto a Maggiani, nel comitato esecutivo, affiancano il progetto il ligure Fabrizio Forma, Francesca Poeta e Simone Barli, in qualità di ospite permanente, a testimonianza della rilevanza del territorio ligure all’interno dell’organizzazione.

“Sono profondamente onorata dalla fiducia che mi è stata accordata,” dichiara Maggiani, esprimendo l’intenzione di rafforzare il ruolo guida di Cna Nautica, con particolare attenzione alle aree costiere e alle professionalità specializzate che animano il settore.

Questo impegno si inserisce in un contesto di crescita e dinamismo che vede la Liguria emergere come una locomotiva per l’industria nautica nazionale.

I dati del 2024 confermano questo primato: con 2.901 patenti nautiche rilasciate, la Liguria supera di gran lunga la media nazionale, avvicinandosi ai numeri complessivi di Toscana e Lazio.

L’importanza del territorio si misura anche in termini di infrastrutture e servizi: la regione vanta 25.093 posti barca, con un contributo significativo, pari a 7.705, proveniente dalla provincia della Spezia.

Questi numeri non sono solo indicatori di attività, ma riflettono un ecosistema economico complesso, intrecciato con turismo, cantieristica, servizi di manutenzione e una solida tradizione marinara.

La nomina di Maggiani rappresenta un riconoscimento tangibile del peso specifico della realtà spezzina nel contesto nazionale e testimonia la capacità di visione e la crescita strutturale che la sezione locale ha dimostrato nel tempo.

Pasquale Cariulo, direttore di Cna La Spezia, e Giuliana Vatteroni, responsabile sindacale di Cna Nautica La Spezia, sottolineano come l’elezione di Maggiani sia un orgoglio per l’associazione territoriale.

Davide Mazzola, presidente di Cna La Spezia, aggiunge che si tratta di un risultato importante non solo per la Cna, ma anche per l’intero territorio, assicurando al comparto nautico una voce autorevole e competente a livello nazionale.

Questa leadership rafforzata promette di promuovere politiche a supporto delle imprese, di incentivare l’innovazione tecnologica, e di affrontare le sfide legate alla sostenibilità ambientale, elementi cruciali per la crescita e la competitività del settore nautico italiano nel contesto globale.