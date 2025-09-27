Federica Maggiani Presidente CNA Nautica: svolta e valore per la Liguria.

L’elezione di Federica Maggiani alla presidenza nazionale di CNA Nautica rappresenta un punto di svolta e un segnale di grande lungimiranza per l’intero settore.

Un riconoscimento meritato, frutto di anni di dedizione profonda e di un impegno costante volto a sostenere l’imprenditoria nautica, con particolare attenzione alle realtà di piccole dimensioni, spesso motore di innovazione e di resilienza.

L’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone esprime la sua più sentita congratulazione, sottolineando come questa nomina non sia solo un successo personale per Maggiani, ma un importante valore aggiunto per la Liguria e, in particolare, per la provincia di La Spezia.

La figura di Federica Maggiani, imprenditrice di comprovata esperienza, si distingue per la sua capacità di coniugare la solida base manageriale con un’attenzione concreta alle dinamiche evolutive del mercato e alle esigenze delle nuove generazioni.

Il suo contributo alla formazione professionale e all’inserimento lavorativo di giovani talenti, mirando a un’occupazione qualificata e sostenibile, testimonia la sua visione strategica e la sua responsabilità sociale.

L’importanza di avere una figura di spicco proveniente dal territorio alla guida di un’associazione di categoria nazionale come CNA Nautica è significativa.

La Spezia, cuore pulsante della cantieristica italiana, custodisce un patrimonio di competenze e tradizioni che si sono evoluti fino a raggiungere livelli di eccellenza riconosciuti a livello globale.

I cantieri spezzini non sono semplicemente luoghi di produzione, ma centri di innovazione, laboratori di ricerca e sviluppo, veri e propri focolai di creatività dove si forgia il futuro della nautica da diporto e commerciale.

Questa nomina, quindi, non può che rafforzare il ruolo della Liguria e, in particolare, della provincia di La Spezia, come polo di riferimento per l’industria nautica nazionale e internazionale.

Si apre ora la prospettiva di una maggiore visibilità e di una più efficace rappresentanza degli interessi del settore a livello nazionale, con la possibilità di influenzare le politiche pubbliche e di promuovere lo sviluppo di nuove opportunità di crescita.

Federica Maggiani, forte della sua esperienza e del suo legame con il territorio, sarà in grado di portare avanti con passione e determinazione questa sfida cruciale per il futuro della nautica italiana.

La sua leadership promette di catalizzare ulteriori investimenti, di stimolare l’innovazione e di garantire la competitività del settore in un mercato globale sempre più complesso e dinamico.