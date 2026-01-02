Frecciargento Roma-Genova: ripartono i treni dopo lavori da 12 milioni

Il servizio Frecciargento che collega Roma e Genova, attraverso il cruciale tracciato via Firenze, riprenderà le sue corse ininterrotte non appena si concluderà un’operazione di potenziamento infrastrutturale di notevole portata nel Nodo di Genova.

I treni 8583 (partenza Genova Porta Principe alle 5:48, arrivo Roma alle 10:05) e 8596 (partenza Roma alle 20:23, arrivo Genova Porta Principe alle 00:37) sono stati temporaneamente sospesi per consentire l’esecuzione di lavori essenziali.

Questa interruzione, protrattasi fino al 19 aprile, ha permesso a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) di intraprendere un ambizioso programma di manutenzione straordinaria nel tratto ferroviario compreso tra Genova Brignole e Genova Nervi.

L’intervento, sostenuto da un investimento complessivo di circa 12 milioni di euro, è volto a garantire non solo la sicurezza del servizio, ma anche a elevare gli standard di performance e affidabilità della linea.

L’opera di rinnovamento si concentra in particolare sull’armamento ferroviario, il cuore pulsante del sistema.

Si tratta di una revisione radicale, che comprende la sostituzione integrale delle rotaie, considerate elementi vitali per la sicurezza e il comfort di marcia.

Le traverse, che forniscono il supporto strutturale all’armamento, saranno anch’esse completamente rinnovate, garantendo una maggiore stabilità e longevità alla linea.

La massicciata, la base su cui poggiano rotaie e traverse, sarà oggetto di un’approfondita riqualificazione, migliorandone la capacità di assorbimento delle vibrazioni e i sistemi di drenaggio, prevenendo così fenomeni di dissesto e cedimento.

Oltre alla sostituzione fisica dei componenti, il programma include aggiornamenti tecnologici volti a ottimizzare la gestione del traffico ferroviario e a migliorare la diagnostica preventiva.

L’obiettivo è anticipare potenziali malfunzionamenti, minimizzando così i rischi di interruzioni future e massimizzando l’efficienza operativa.

Questo intervento rappresenta un investimento strategico nel futuro della mobilità ferroviaria, rafforzando la connettività tra Roma e Genova e contribuendo a migliorare l’esperienza di viaggio per i passeggeri.

L’operazione, lungi dall’essere un semplice intervento di manutenzione, si configura come un vero e proprio restyling infrastrutturale, volto a garantire la resilienza e la competitività della linea per gli anni a venire.