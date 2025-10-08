GammaDonna: 21 edizioni per celebrare l’innovazione femminile italiana.

Il Premio GammaDonna, giunto alla sua ventunesima edizione, celebra l’audacia e l’ingegno di sei imprenditrici che stanno ridefinendo i confini dell’innovazione in Italia.

L’evento, che culminerà il 4 novembre a Palazzo Madama, nell’ambito del programma Torino Capitale Europea dell’Innovazione 2024-2025, non è solo una competizione, ma un catalizzatore per la crescita di un ecosistema imprenditoriale femminile sempre più resiliente e orientato all’impatto sociale.

Le finaliste – Rosilari Bellacosa (SynDiag), Silvia Costa (Gce), Valeria Della Rosa (Oli Help), Francesca Failoni (Alps Blockchain), Eneida Lila (Lizard) e Simona Maschi (Copenhagen Institute of Interaction Design) – incarnano una pluralità di approcci e settori, offrendo uno spaccato della trasformazione in atto nel panorama industriale nazionale.

Rosilari Bellacosa, con SynDiag, sta rivoluzionando la diagnostica medica attraverso soluzioni innovative, focalizzandosi sulla precisione e sull’accessibilità delle cure.

Silvia Costa, alla guida di Gce, affronta la sfida della valorizzazione dei rifiuti, traducendola in opportunità concrete nell’ambito dell’economia circolare, un imperativo urgente per la sostenibilità ambientale.

Valeria Della Rosa, con Oli Help, impiega l’intelligenza artificiale per supportare le persone neurodivergenti, evidenziando il potenziale dell’IA come strumento di inclusione e benessere.

Francesca Failoni, attraverso Alps Blockchain, sviluppa infrastrutture blockchain che coniugano sicurezza e sostenibilità, aprendo nuove prospettive per la decentralizzazione e la trasparenza.

Eneida Lila, con Lizard, applica principi di design sistemico per generare soluzioni innovative con un forte impatto sociale, spingendo l’innovazione a servire il bene comune.

Simona Maschi, con il Copenhagen Institute of Interaction Design, porta una visione internazionale e multidisciplinare, esplorando le nuove frontiere dell’interazione uomo-macchina e del design centrato sull’utente.

Il premio GammaDonna non si limita a riconoscere l’eccellenza, ma offre anche un pacchetto di opportunità concrete per favorire la crescita delle finaliste.

Queste includono la realizzazione di un video documentario che narrerà il percorso di innovazione, sessioni di *strategic assessment* condotte da EY, accesso alla piattaforma EY Velocity, percorsi formativi presso l’Istud Business School e il Cottino Social Impact Campus, una formazione specifica sul venture capital e l’innovazione grazie a Italian Tech Alliance, e un’opportunità di screening per l’accesso a investimenti tramite Angels4Women (fino a 500.000 euro).

Non mancano strumenti per l’implementazione di strategie di sostenibilità e impatto ESG grazie a Seed Capital Pro, un percorso di *empowerment* imprenditoriale con InnovUp, e una capillare promozione attraverso la piattaforma 4Dem e l’accesso privilegiato alle risorse di GammaDonna.

L’obiettivo è fornire alle protagoniste gli strumenti e il supporto necessari per trasformare le loro idee in realtà, contribuendo attivamente alla crescita economica e sociale del paese, promuovendo al contempo una visione di impresa inclusiva e responsabile.