Genova, criminalità in aumento: decima città più a rischio in Italia.

Genova si posiziona al decimo posto nella graduatoria delle città italiane con maggiore incidenza di criminalità nel 2024, un dato allarmante che riflette un incremento del 4,91% rispetto all’anno precedente, con 39.479 denunce ogni 100.000 abitanti.

L’analisi, elaborata da ‘Il Sole 24 Ore’ sulla base dei dati ufficiali del Viminale, evidenzia una tendenza preoccupante che vede il capoluogo ligure scalare posizioni in classifica, passando dall’undicesimo al decimo posto.

Il contesto regionale presenta un quadro variegato.

Imperia, subito dietro a Genova, si attesta all’undicesimo posto, pur registrando una lieve diminuzione del 2,45% dei delitti denunciati.

Savona, al quattordicesimo posto, mostra un calo ancora più contenuto dello 0,75%, mentre La Spezia, al trentanovesimo posto, sebbene con una diminuzione del 4,11%, si distingue per il secondo dato nazionale, dopo Roma, in termini di denunce relative al traffico di stupefacenti, un indicatore di problematiche sociali complesse e radicate.

Un’analisi più approfondita rivela che, a livello provinciale, Imperia si caratterizza per un’elevata percentuale di stranieri coinvolti negli arresti, con una quota del 54,8% del totale, un elemento che solleva interrogativi sull’efficacia delle politiche di integrazione e sulla gestione dei flussi migratori.

Questo dato, da solo, non implica una relazione di causa-effetto tra nazionalità e criminalità, ma necessita di un’indagine più complessa che tenga conto di fattori socio-economici e culturali.

L’ampiezza e la tipologia dei reati denunciati a Genova nel 2024 delineano un profilo criminale articolato.

I furti, con 14.462 denunce, rappresentano la categoria più diffusa, seguiti dai danneggiamenti (6.935), che testimoniano una crescente insicurezza percepita e un’erosione del patrimonio pubblico e privato.

Le truffe e le frodi informatiche (5.151) riflettono la crescente sofisticazione delle attività criminali nell’era digitale, colpendo un numero sempre maggiore di vittime, spesso anziani o persone meno avvezze alle nuove tecnologie.

Le lesioni dolose (1.299) e le rapine (529) indicano una violenza diffusa e un aumento della percezione di insicurezza.

La presenza di estorsioni (197), contrabbando (49), incendi dolosi (36) e casi di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (29) disegnano un panorama criminale strutturato e variegato.

L’assenza di denunce riguardanti l’usura, sebbene apparentemente positiva, potrebbe essere indicativa di un fenomeno sommerso, difficilmente quantificabile attraverso le sole statistiche ufficiali.

La situazione criminale a Genova e nelle province limitrofe non può essere compresa isolatamente.

Richiede un approccio multidisciplinare che consideri fattori socio-economici, culturali, demografici e migratori.

È necessario un rafforzamento delle misure di prevenzione, un potenziamento delle forze dell’ordine e una maggiore attenzione alle politiche di inclusione sociale, con l’obiettivo di ridurre la criminalità e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Un’indagine approfondita sulle cause alla radice di questi fenomeni è cruciale per sviluppare strategie efficaci e durature.