Hugo Mujica, Premio LericiPea: Celebrazione di una Carriera Letteraria

Il prestigioso Premio LericiPea Golfo dei Poeti, istituzione di primaria importanza nel panorama letterario italiano, celebra con la sua edizione 2025 un autore che ha profondamente segnato la scena contemporanea: Hugo Mujica.

Il riconoscimento, intitolato alla Carriera, sottolinea un percorso artistico solco di innovazione, ricerca e una profonda riflessione sull’identità e sul ruolo dell’arte nel mondo.

La decisione del comitato direttivo, animato da una commissione di esperti di letteratura e cultura, riflette la statura di Mujica, autore capace di spaziare tra generi e linguaggi, sperimentando nuove forme narrative e affrontando tematiche complesse con una voce originale e potente.

Il Premio alla Carriera, in particolare, intende onorare non solo il successo del momento, ma l’insieme del lavoro di un intellettuale che ha saputo costantemente interrogare il reale, lasciando un’eredità significativa per le generazioni future di scrittori e artisti.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 12 ottobre alle ore 17:00 presso Villa Marigola, un luogo di rara bellezza situato a San Terenzo, nel cuore del Golfo dei Poeti.

Villa Marigola, con la sua storia e il suo fascino, offre un contesto suggestivo per un evento che celebra l’eccellenza letteraria e il legame profondo tra la cultura e il territorio.

L’iniziativa è resa possibile grazie al patrocinio di Regione Liguria, Comune della Spezia e Comune di Lerici, testimoniando l’importanza che l’istituzione culturale riveste per l’intera comunità ligure.

Il sostegno istituzionale conferma l’impegno di queste amministrazioni a promuovere la letteratura, l’arte e la valorizzazione del patrimonio culturale, non solo come elementi di identità locale, ma anche come strumenti di crescita sociale e di dialogo tra culture.

L’evento si prefigge di essere un momento di incontro e celebrazione, aperto al pubblico e destinato a creare un’occasione di riflessione sulla letteratura contemporanea e sul ruolo dell’autore nella società odierna.

Si auspica la partecipazione di un vasto pubblico, desideroso di conoscere più da vicino l’opera di Hugo Mujica e di condividere un pomeriggio dedicato alla bellezza e alla potenza delle parole.