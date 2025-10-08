Hugo Mujica, Premio LericiPea: un intellettuale cosmopolita a San Terenzo

Il Premio LericiPea Golfo dei Poeti celebra quest’anno una figura di statura eccezionale, conferendo il prestigioso riconoscimento per la Carriera 2025 a Hugo Mujica, un intellettuale di respiro cosmopolita e profondo acume filosofico.

La cerimonia, che si terrà domenica 12 ottobre alle ore 17:00 presso Villa Marigola a San Terenzo, si configura come un evento di rilievo culturale, patrocinato da Regione Liguria, Comune della Spezia e Comune di Lerici, e segna un ulteriore tassello nella settantennale storia di un premio che si è distinto per la capacità di cernere voci poetiche di straordinaria intensità.

Hugo Mujica, autore poliedrico, incrocia con maestria le discipline della poesia, della filosofia, della saggistica e dello studio delle belle arti, spingendosi oltre i confini tradizionali dell’antropologia filosofica e della teologia.

La sua opera, fondamentale per la comprensione del panorama letterario contemporaneo, non solo argentino ma anche globale, risuona con una profondità che trascende le barriere linguistiche, trovando eco in quindici lingue e pubblicazioni presso le case editrici più autorevoli a livello internazionale, inclusa la prestigiosa Mondadori in Italia.

L’evento inaugurale vedrà gli onori istituzionali affidati al Governatore Marco Bucci, al Viceprefetto della Spezia, Francesco Ramunni, ai sindaci Pierluigi Peracchini (La Spezia) e Leonardo Paoletti (Lerici), segnando un momento di riconoscimento ufficiale per l’autore.

Un dialogo illuminante, moderato dal membro della giuria Francesco Napoli e dalla poetessa Zingonia Zingone, precederà la cerimonia di premiazione vera e propria, fissata per le ore 19:30, offrendo al pubblico un’occasione unica di approfondire il pensiero e l’opera di Mujica.

Il Governatore Bucci ha espresso un profondo orgoglio per l’assegnazione del premio, sottolineando come la Liguria, terra di storia e bellezza aspra, si confermi un crocevia di ispirazioni per la creatività artistica.

La Liguria, con la sua identità legata al mare e alle sue tradizioni, ha sempre rappresentato un fertile terreno per la fioritura della poesia, accogliendo e nutrendo alcune delle voci più significative della letteratura mondiale.

La scelta di Hugo Mujica, intellettuale capace di sondare le profondità dell’essere umano e di tradurre in versi il mistero dell’esistenza, non è quindi un fatto casuale, bensì il coronamento di un percorso che vede la Liguria affermarsi come custode e promotrice di un patrimonio culturale di inestimabile valore.

Il Premio LericiPea Golfo dei Poeti continua a incarnare un’eredità di eccellenza, celebrando l’arte della parola e il suo potere di illuminare il mondo.