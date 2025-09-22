Italia Ferma per Gaza: Mobilitazione, Disagi e Tensioni

Un’Onda di Mobilitazione per Gaza: L’Italia Si Ferma tra Proteste, Disagi e TensioniUn’Italia a scossa, paralizzata da una giornata di mobilitazione nazionale in solidarietà con Gaza.

Lo sciopero, promosso da una vasta rete di collettivi, associazioni e movimenti sociali, ha visto un’eccezionale adesione, con oltre 80 cortei che hanno investito il paese, generando significativi disagi per la viabilità, i trasporti e i servizi essenziali.

Autostrade, tangenziali, porti e stazioni ferroviarie hanno subito interruzioni, mentre scuole, università e alcune attività produttive hanno sospeso le attività, testimoniando la profondità del sentimento di indignazione e solidarietà che anima una parte significativa della società italiana.

Napoli: Una marea umana di circa quindicimila persone ha invaso le vie della città, concentrandosi attorno alla stazione Marittima, dove sono stati esposti striscioni a sostegno della popolazione gazaiana.

Bologna: Il cuore pulsante della protesta si è manifestato a Bologna, dove l’accesso all’Università è stato bloccato, e un corteo di oltre cinquantamila persone ha attraversato la città, provocando il blocco di infrastrutture cruciali come il ponte mobile, la tangenziale e l’autostrada A14.

La reazione delle forze dell’ordine, culminata in fermi e ammonimenti, ha segnato un momento di crescente tensione.

Trieste: Sette mila manifestanti hanno espresso la loro voce nelle piazze di Trieste, in un contesto di crescente disagio e frustrazione.

Roma: La capitale ha visto la partecipazione di oltre cinquantamila persone, ma le stime degli organizzatori parlano di cento mila.

La protesta, partita da Piazza dei Cinquecento, ha visto gesti simbolici come il lancio di uova contro la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale e l’occupazione della Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza.

L’invasione della Tangenziale ha causato prolungati disagi al traffico.

Genova: Ventimila persone hanno marciato a Genova, mentre un gruppo di attivisti ha tentato di bloccare il casello autostradale di Genova Ovest, scontrandosi con il cordone di sicurezza delle forze dell’ordine.

Il porto ha visto la chiusura di due varchi, con ripercussioni significative sul traffico merci.

Milano: A Milano, l’atmosfera è stata particolarmente tesa, sfociando in un assalto alla Stazione Centrale e in un bilancio di feriti e persone arrestate.

Torino: L’accesso al Campus Universitario Einaudi è stato interrotto, mentre immagini cruente hanno immortalato la profanazione di fotografie della premier Giorgia Meloni e del premier israeliano Benjamin Netanyahu.

L’azione di Ultima Generazione, che ha bloccato il traffico incatenandosi a un semaforo, ha accentuato il clima di scompiglio.

Palermo e Catania: A Palermo, ventimila persone hanno partecipato alla protesta, mentre a Catania, le tensioni si sono acuite quando un gruppo di giovani ha tentato, senza successo, di forzare l’accesso al porto, respinto dalle forze dell’ordine.

Livorno, Calenzano e Pisa: La giornata di mobilitazione ha visto rallentamenti e blocchi significativi nel porto di Livorno, l’interruzione del traffico nel casello autostradale di Calenzano, con l’assalto alla sede di Leonardo a Campi Bisenzio, e la bloccata la Firenze-Pisa-Livorno a Pisa.

Marghera: A Marghera, ventimila persone hanno tentato di forzare il casello del Porto commerciale, bloccati dalle forze dell’ordine, con centinaia di camion impossibilitati ad accedere.

Le azioni intraprese durante la giornata di mobilitazione testimoniano un profondo malcontento e un’urgente richiesta di cessate il fuoco e di un’azione diplomatica efficace per alleviare la sofferenza della popolazione gazaiana.

Le reazioni delle autorità, con l’impiego delle forze dell’ordine per garantire l’ordine pubblico, hanno generato un clima di crescente tensione e sollevato interrogativi sulla libertà di espressione e il diritto di protesta in Italia.