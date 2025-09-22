Italia Ferma per Gaza: Sciopero Generale Paralizza il Paese

Un Paese in Piazza: Lo Sciopero per Gaza Paralizza l’ItaliaUn’onda di mobilitazione senza precedenti ha investito l’Italia, con un giorno di sciopero generalizzato dedicato alla causa palestinese e alla richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza.

L’iniziativa, sostenuta da una vasta coalizione di collettivi studenteschi, sindacali, associazioni pacifiste e movimenti sociali, ha visto il paese fermarsi in un’espressione di solidarietà e protesta, evidenziando la crescente preoccupazione per la situazione umanitaria nel territorio palestinese.

Le infrastrutture vitali del paese sono state significativamente compromesse: autostrade, tangenziali e porti hanno subito blocchi, mentre la circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti e interruzioni.

Numerose scuole, università e stabilimenti industriali hanno sospeso le attività, riflettendo l’ampiezza del sostegno popolare alla mobilitazione.

Le città italiane si sono trasformate in teatri di manifestazioni di massa, ognuna con la propria intensità e dinamiche.

A Napoli, una folla stimata di quindici mila persone si è riversata in strada, esponendo striscioni e rivendicazioni.

Bologna ha visto un corteo di circa cinquantamila persone invadere le strade, con azioni mirate a bloccare infrastrutture chiave come il ponte mobile, la tangenziale e l’autostrada A14.

A Trieste, sette mila persone si sono unite in una manifestazione pacifica, mentre a Roma, la capitale, la folla ha superato le cinquantamila unità (secondo le stime dei promotori), con scontri e lanci di oggetti contro edifici istituzionali e tentativi di invasione della Sapienza Università di Roma.

Le proteste non si sono limitate a blocchi stradali e ferroviari.

A Genova, un gruppo di attivisti ha tentato di raggiungere il casello autostradale, mentre a Milano, la tensione è sfociata in un assalto alla Stazione Centrale, con conseguenti feriti e arresti.

A Torino, l’accesso al Campus Einaudi è stato interrotto, mentre in diverse città, simboli di potere politico, come fotografie della premier Giorgia Meloni e del premier israeliano Benjamin Netanyahu, sono stati bruciati in segno di protesta.

Gruppi ambientalisti, come Ultima Generazione, hanno utilizzato azioni di disobbedienza civile, incatenandosi a semafori per paralizzare il traffico.

La mobilitazione ha coinvolto anche le regioni meridionali e insulari.

A Palermo, ventimila persone hanno sfilato pacificamente, mentre a Catania, un tentativo di invasione del porto da parte di un gruppo di giovani è stato sventato dalle forze dell’ordine.

A Livorno e Pisa, rallentamenti e blocchi hanno interessato il traffico portuale e le principali arterie stradali.

A Firenze, la protesta si è intensificata con l’assedio alla sede di Leonardo a Campi Bisenzio.

La risposta delle forze dell’ordine è stata variabile, oscillando tra il tentativo di gestire la protesta e l’uso della forza per disperdere i manifestanti e ripristinare la viabilità.

L’incapacità di accedere a porti cruciali come quelli di Marghera e La Spezia ha sollevato interrogativi sull’impatto economico e logistico di una protesta di tale portata.

Questo giorno di mobilitazione, più che una semplice manifestazione, rappresenta un segnale forte dell’insofferenza popolare e della crescente pressione per una soluzione pacifica e duratura del conflitto israelo-palestinese, testimoniando la profonda presa della questione sulla coscienza collettiva italiana.

La portata dell’azione, con il paese sostanzialmente fermo, indica un livello di frustrazione e un desiderio di cambiamento che difficilmente potranno essere ignorati.