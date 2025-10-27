Italia-Repubblica Dominicana: accordo storico per lavoro e migrazione.

Il recente accordo di cooperazione tra Italia e Repubblica Dominicana, formalizzato attraverso un memorandum d’intesa, segna un punto di svolta nelle relazioni bilaterali e nella gestione dei flussi migratori e della mobilità lavorativa.

L’incontro tra l’ambasciatore d’Italia, Stefano Queirolo Palmas, e il ministro del Lavoro dominicano, Eddy Olivares Ortega, ha sancito un impegno reciproco di ampia portata, estendendosi a coinvolgere i ministeri degli Affari Esteri, dell’Interno e del Lavoro di entrambe le nazioni.

Questo accordo, lungi dall’essere una semplice liberalizzazione dell’accesso al lavoro, mira a strutturare un percorso di collaborazione strategica.

L’obiettivo primario è promuovere un flusso migratorio qualificato e regolamentato, orientato a colmare specifiche lacune nel mercato del lavoro italiano, in particolare nei settori cruciali della sanità, con particolare riferimento alle regioni settentrionali, e dell’industria navale, concentrata attorno a La Spezia e Viareggio.

L’iniziativa va oltre il mero inserimento lavorativo, puntando a favorire programmi di specializzazione e formazione professionale per i lavoratori dominicani, così da massimizzare il loro contributo al tessuto economico italiano e incrementare le opportunità di crescita professionale a lungo termine.

L’importanza di questo accordo si radica anche nel contesto più ampio delle dinamiche migratorie e delle rimesse.

La Repubblica Dominicana riceve ingenti somme di denaro dai suoi cittadini residenti all’estero, e l’Italia si posiziona come una delle principali fonti di tali rimesse, testimoniando la significativa presenza della comunità dominicana in Italia.

Quest’ultima, infatti, costituisce la terza più numerosa diaspora del Paese, dopo Stati Uniti e Spagna, sottolineando i legami storici e culturali profondi che intercorrono.

L’accordo di Santo Domingo rappresenta un’eccezione significativa nella politica europea.

L’Italia, forte di una precedente esperienza positiva con l’India, si configura come la prima nazione del Vecchio Continente a siglare un accordo così dettagliato e completo in materia di mobilità lavorativa con la Repubblica Dominicana.

Questo segna un passo avanti nella ricerca di soluzioni innovative per la gestione dei flussi migratori, focalizzandosi sulla qualità della forza lavoro e sulla creazione di partnership strategiche che vadano a beneficio di entrambe le nazioni.

L’iniziativa apre la strada a possibili accordi simili con altri Paesi dell’America Latina, delineando una nuova fase nelle relazioni economiche e migratorie tra l’Europa e la regione.

L’auspicio è che questo modello di cooperazione possa contribuire a promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo, basato su una gestione efficace e umanitaria delle migrazioni.