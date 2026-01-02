La Fiamma Olimpica in Liguria: un corteo di speranza e futuro.

Il 9 e il 10 gennaio 2024, la Liguria si prepara ad accogliere un evento di portata storica: il passaggio del corteo olimpico che precede le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Questa straordinaria carovana, custode della fiamma che simboleggia lo spirito di competizione, amicizia e superamento, offrirà alla regione un’opportunità unica di celebrazione e di proiezione verso il futuro.

L’itinerario, accuratamente studiato per abbracciare la diversità paesaggistica ligure, si snoderà attraverso luoghi iconici, da Massa, punto di partenza alle 9.09 del 9 gennaio, fino a Cuneo, dove si concluderà la seconda tappa il 10.

La mattina vedrà il corteo attraversare La Spezia, con soste speciali nelle incantevoli Cinque Terre – Riomaggiore e Manarola, due gioielli incastonati nella costa – prima di proseguire verso Chiavari, Lavagna e Portofino, comunità che accoglieranno l’evento con entusiasmo e calore.

Oltre al significato sportivo, l’evento rappresenta un’occasione preziosa per la Liguria in termini di immagine e sviluppo economico.

La visibilità che ne deriverà, amplificata dai media nazionali e internazionali, contribuirà a promuovere il territorio, le sue eccellenze e il suo patrimonio culturale.

La Coca-Cola, partner storico dei Giochi Olimpici fin dal 1928, si fa ancora una volta portavoce di questo messaggio, organizzando un convoglio di circa 600 metri che unisce tradizione e innovazione.

Un “truck” d’avanguardia aprirà il corteo, seguito da un veicolo dedicato alla raccolta differenziata delle lattine, testimoniando l’impegno verso la sostenibilità ambientale.

Al termine della giornata, a Calata Mandraccio, nel cuore del Porto Antico di Genova, sorgerà un “Village” olimpico, un vero e proprio villaggio dedicato al divertimento e alla scoperta.

Quest’area, estesa su 300 metri quadrati, offrirà al pubblico un’esperienza immersiva nell’atmosfera olimpica.

Tra degustazioni di Coca-Cola, nelle versioni “original” e “zero”, e assaggi di pizza la cui vendita sarà interamente devoluta al Banco Alimentare, il Village sarà un punto di aggregazione e di solidarietà.

Il cuore pulsante dell’area sarà la musica, con DJ e vocalist che animeranno l’attesa con ritmi coinvolgenti e performance energiche.

Gli appassionati dello sport potranno interagire con attività dedicate alle discipline olimpiche, tra cui l’hockey, e partecipare a un’esperienza fotografica unica a bordo di un bob.

Simulatori di sci offriranno la possibilità di vivere l’emozione della velocità e della neve anche in assenza di piste innevate.

La carovana, più di un semplice corteo, è un ponte tra passato, presente e futuro, un simbolo di speranza e di unione che coinvolgerà l’intera Liguria in un’esperienza indimenticabile.

Il 10 gennaio, la fiaccola riprenderà il suo cammino da Savona, attraversando Imperia e Sanremo, per giungere a Cuneo, dove il Village e la cerimonia di chiusura sanciranno la conclusione di un evento che ha illuminato la regione con la luce dell’olimpiade.