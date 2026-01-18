La Spezia, manifestazione per Abanoub: grido di giustizia e paura a scuola.

La comunità della Spezia, ancora scossa dalla tragica perdita di Abanoub Youssef, studente di un istituto professionale, ha espresso il suo dolore e la sua rabbia in una vibrante, spontanea manifestazione di fronte all’obitorio dell’ospedale.

Un corteo composto da familiari, amici intimi, compagni di classe e insegnanti – stimato in circa cento persone – ha invaso il marciapiede e una porzione di strada, alzando cartelli che urlano richieste di giustizia e sicurezza.

Il grido collettivo non è un semplice appello alla punizione esemplare del responsabile dell’atto violento, bensì una denuncia profonda e complessa che coinvolge le istituzioni educative e il sistema giudiziario.

Lo slogan “La scuola è complice” rivela una percezione diffusa di responsabilità condivisa, suggerendo una riflessione critica sui meccanismi di prevenzione, l’attenzione all’inclusione e la gestione dei conflitti all’interno dell’ambiente scolastico.

Non si tratta di un’accusa semplicistica, ma un invito a esaminare a fondo le dinamiche sociali e psicologiche che possono aver contribuito a questo tragico evento.

La richiesta di una “giustizia veloce” non è motivata solo dalla sete di vendetta, ma dalla necessità di ripristinare un senso di fiducia e sicurezza nella collettività.

Un processo rapido e trasparente potrebbe contribuire a lenire il dolore dei familiari e a rassicurare la popolazione, soprattutto i giovani, che si sentono profondamente vulnerabili.

La frase “Abbiamo paura a tornare a scuola” esprime un sentimento diffuso di ansia e incertezza.

Il ritorno in classe, per molti studenti, si preannuncia come un percorso accidentato, costellato di ricordi dolorosi e timori per il futuro.

La scuola, che dovrebbe essere un luogo di crescita e apprendimento, è ora associata a un’esperienza traumatica.

La manifestazione, pur animata da un forte turbamento emotivo, si è svolta pacificamente, dominata dalla commozione dei parenti, devastati dal lutto.

La presenza discreta ma vigile delle forze dell’ordine ha garantito l’ordine pubblico e la sicurezza dei manifestanti, pur nel profondo cordoglio che permeava l’aria.

L’evento non è solo un momento di lutto e protesta, ma anche una chiamata urgente alla riflessione e all’azione.

È necessario un impegno concreto da parte delle istituzioni – scolastiche, giudiziarie e politiche – per affrontare le cause profonde della violenza, per garantire la sicurezza delle scuole e per restituire ai giovani la fiducia nel futuro.

La memoria di Abanoub Youssef deve diventare il catalizzatore di un cambiamento profondo e duraturo.