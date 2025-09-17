La Spezia, presidio acceso: silenzio politico su Gaza e Albanese

Martedì sera, la Spezia ha visto convergere circa duecento persone in un presidio vibrante e sentito sotto le mura di Palazzo Civico, un atto di dissenso diretto contro la decisione del consiglio comunale, guidato da una maggioranza di centrodestra, di respingere due mozioni cruciali riguardanti la situazione a Gaza.

Le proposte, presentate dalle forze di opposizione, miravano a esprimere un sostegno incondizionato al lavoro di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite incaricata di monitorare e documentare la violazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, e a riconoscere esplicitamente la gravità degli atti perpetrati contro la popolazione palestinese, arrivando a definire la situazione come genocidio.

L’assenza di dibattito costruttivo da parte della maggioranza ha profondamente segnato la serata.

Come ha sottolineato Massimo Lombardi, consigliere di Spezia Bene Comune e primo firmatario di una delle mozioni, le osservazioni e le argomentazioni presentate dall’opposizione sono state accolte con un silenzio assordante, un’omissione che contrasta con la responsabilità che dovrebbe guidare le decisioni politiche.

La risposta offerta dalla maggioranza, un documento datato di due anni, si è dimostrata inadeguata a fronte degli eventi recenti e delle nuove evidenze emerse.

L’omissione di qualsiasi commento o replica al lavoro di Albanese, una figura di riferimento per la comunità internazionale nella denuncia delle violazioni dei diritti umani, ha conferito al silenzio un carattere inquietante e spettrale.

Il presidio si è articolato attorno a un forte simbolismo.

Bandiere palestinesi e vessilli di pace ondeggiavano nel vento, testimoniando l’impegno dei presenti nella ricerca di una soluzione giusta e duratura.

Un elemento centrale è stato il ricordo della medaglia d’oro al valore civile attribuita alla popolazione spezzina al termine della Seconda Guerra Mondiale, un riconoscimento per l’accoglienza offerta ai profughi ebrei sopravvissuti agli orrori dei campi di concentramento nazisti.

Questo richiamo storico ha reso ancora più dolorosa la decisione della giunta Peracchini, percepita da molti come un affronto alla memoria della città e ai valori di accoglienza e solidarietà che l’hanno sempre contraddistinta.

Jacopo Ricciardi, segretario regionale di Rifondazione Comunista, ha espresso con forza l’opinione che l’inerzia di fronte alla sofferenza palestinese non sia neutrale, ma costituisca una forma di complicità.

Il presidio, dunque, si è configurato come un atto di denuncia e di rivendicazione, un appello alla coscienza civile e alla responsabilità politica di fronte a una crisi umanitaria di proporzioni globali.

La vicenda solleva interrogativi profondi sul ruolo delle istituzioni locali nella tutela dei diritti umani e sulla necessità di un impegno concreto a favore di una pace giusta e duratura nel Medio Oriente.

La questione non è solo politica, ma morale, che coinvolge la responsabilità di ogni individuo di fronte alla sofferenza altrui e alla violazione dei principi fondamentali della dignità umana.