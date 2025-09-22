La Spezia: Studenti in Piazza Contro la Guerra a Gaza

Un’onda di dissenso, composta da circa quattrocento persone, ha incrociato le vie di La Spezia lo scorso [data, se disponibile], sfidando le avvertenze meteorologiche e il clima di incertezza che avvolgeva la regione.

L’allerta arancione, che aveva indotto le autorità locali a sospendere le attività scolastiche, non ha scoraggiato un corteo studentesco, partito da Piazza Brin e incalzante nel cuore del centro storico, un fiume umano pulsante di rabbia e speranza.

L’azione, coordinata dal Coordinamento Restiamo Umani e dalla rete Riconvertiamo Seafuture, si è concretizzata in un potente messaggio di solidarietà verso il popolo palestinese e un’ostentata opposizione alla spirale di violenza che affligge Gaza.

Alle ore dodici, il corteo studentesco si è fuso con un presidio permanente, gestito dalle associazioni pacifiste locali, di fronte all’imponente ingresso del porto commerciale, nel quartiere del Canaletto, un crocevia nevralgico per il traffico merci.

Lo scenario si è animato di slogan incisivi e cori appassionati, intonati a squarciagola sotto la fioca luce delle bandiere palestinesi.

Il collettivo studentesco Osa, in prima linea, ha lanciato un appello diretto ai lavoratori portuali, un invito esplicito al boicottaggio di qualsiasi spedizione destinata a Israele, un atto simbolico ma significativo per interrompere le catene di approvvigionamento delle attività militari.

L’azione spezzina si inserisce in un contesto più ampio, quello della Global Sumud Flotilla, un’iniziativa internazionale volta a rompere l’assedio di Gaza e a portare aiuti umanitari.

La manifestazione non è solo una protesta contro la guerra, ma anche una rivendicazione di diritti umani fondamentali, un richiamo alla responsabilità della comunità internazionale.

Il gesto, per quanto pacifico e simbolico, si pone come una sfida al silenzio e all’indifferenza, un atto di resistenza civile che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sollecitare un cambiamento radicale nelle politiche internazionali.

La manifestazione rappresenta un tassello importante in un mosaico più ampio di mobilitazioni a livello globale, un grido di speranza per un futuro di pace e giustizia per il popolo palestinese e per l’intera regione.

La scelta di La Spezia, città portuale con una forte tradizione marinara, sottolinea ulteriormente il legame tra la protesta e le dinamiche commerciali che alimentano il conflitto.