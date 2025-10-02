La Spezia, crocevia storico di ingegno e potenza navale, si proietta verso un futuro che riecheggia la sua gloriosa stagione industriale, un’epoca di fervore tecnologico e culturale alimentata in gran parte dal ruolo propulsivo della Marina Militare.

Oggi, l’ambizione di rivitalizzare quel patrimonio di eccellenza non è un mero ritorno al passato, ma una visione proiettata verso un modello di sviluppo sostenibile, fondato sulla sicurezza, l’innovazione e la crescita condivisa.

Questa visione, sottolineata da Confindustria La Spezia in seguito al successo della nona edizione di Seafuture, non implica una ricerca di conflitti, bensì un impegno concreto per un progresso pacifico e inclusivo.

Seafuture, la fiera tecnologica dedicata alla blue economy e alla difesa, ha cristallizzato il ruolo strategico della città come piattaforma di riferimento a livello nazionale e internazionale.

L’evento, ospitato nel cuore pulsante dell’Arsenale Marittimo, ha visto la partecipazione di colossi come Fincantieri, Leonardo, Intermarine e MBDA, affiancati da una fitta rete di Piccole e Medie Imprese (PMI) che incarnano l’eccellenza del know-how e delle competenze specialistiche.

La firma del memorandum d’intesa tra Italia e Grecia, che prevede la cessione di due fregate con opzione per due ulteriori, testimonia l’importanza geopolitica e strategica che la Spezia continua a rivestire.

Tuttavia, la visione di Confindustria La Spezia trascende la mera dimensione industriale.

Si tratta di riconcepire il sistema di difesa come un motore di progresso civile, in linea con i principi costituzionali.

L’innovazione nata in ambito militare, come Internet e i sistemi di navigazione satellitare, ha irreversibilmente plasmato la nostra realtà quotidiana, dimostrando come la ricerca finalizzata alla sicurezza possa generare benefici inaspettati per la società nel suo complesso.

Questa prospettiva risponde direttamente alle voci di dissenso che hanno accompagnato la manifestazione, offrendo una narrazione alternativa che valorizza il potenziale trasformativo della tecnologia militare per il benessere collettivo.

La continuità di Seafuture alla Spezia non è una questione di mera convenienza economica, ma una necessità per la preservazione di un ecosistema unico, dove storia, competenze specialistiche e infrastrutture all’avanguardia si fondono in un ambiente propizio all’innovazione e alla crescita.

Riconoscere e rafforzare questo ruolo strategico significa investire nel futuro della città, creando opportunità di lavoro, stimolando la ricerca e promuovendo un modello di sviluppo che coniughi sicurezza, prosperità e sostenibilità.

La Spezia, custode di un’eredità navale millenaria, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, un capitolo segnato dall’innovazione, dalla collaborazione e dalla visione di un futuro condiviso.