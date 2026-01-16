Lavori ferroviari in Toscana: interruzioni e riorganizzazione del servizio

Interventi programmati e significativi interesseranno la rete ferroviaria toscana tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, con ripercussioni sulla mobilità pendolare e sulle tratte regionali.

Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) ha annunciato una serie di lavori di manutenzione straordinaria che richiederanno una temporanea sospensione e riorganizzazione del servizio, con l’obiettivo di modernizzare l’infrastruttura e garantire un trasporto ferroviario più sicuro ed efficiente nel futuro.

L’intervento, della durata di circa 48 ore, si concentrerà su due aree strategiche: il sottovia stradale in via delle Colline a Pontedera e il passaggio a livello di Navacchio.

I lavori, stimati in un investimento complessivo di circa 1 milione di euro, mirano a consolidare la stabilità strutturale del sottovia e a procedere con l’eliminazione del passaggio a livello, un’operazione volta a migliorare la sicurezza stradale e ferroviaria e a ridurre i rischi connessi alla presenza di barriere fisiche.

Il piano di intervento richiederà una profonda riorganizzazione del traffico ferroviario, con conseguenze dirette sulla circolazione tra Firenze e Pisa.

In particolare, la linea Firenze SMN – Empoli – Pisa sarà completamente interrotta per l’intera durata dei lavori.

Questo implica che non ci saranno treni che percorreranno il tratto Empoli-Pisa.

Per mitigare l’impatto di questa interruzione, Trenitalia ha predisposto un piano di riprogrammazione del servizio.

I treni regionali tra Firenze SMN ed Empoli saranno riorganizzati in un servizio “spola” che, pur mantenendo le principali fermate, subirà una riduzione della frequenza e possibili variazioni negli orari.

L’obiettivo è assicurare una continuità del servizio, seppur limitata, per consentire ai pendolari di raggiungere le principali località lungo la tratta.

I treni diretti verso La Spezia, Grosseto, Livorno e Campiglia/Piombino, originariamente diretti verso destinazioni più a sud, avranno la loro origine direttamente dalla stazione di Pisa Centrale, per evitare ulteriori complicazioni logistiche e garantire una gestione ottimale del flusso di passeggeri.

L’esecuzione dei lavori coinvolgerà quotidianamente un team di circa 20 tecnici altamente specializzati provenienti da Rfi e dalle ditte appaltatrici, impiegando un parco macchine articolato e attrezzature all’avanguardia.

Questo significativo coinvolgimento di risorse umane e tecnologiche testimonia l’importanza strategica dell’intervento e l’impegno di Rfi nel garantire la modernizzazione e l’ammodernamento della rete ferroviaria toscana.

Il servizio tra Firenze ed Empoli, invece, subirà una riprogrammazione per adattarsi alle nuove condizioni operative.

La tratta Firenze-Empoli-Siena manterrà il suo normale orario, evitando interruzioni per i passeggeri diretti verso questa destinazione.