LericiPea celebra Hugo Mujica: un poeta tra filosofia e cultura.

Il Premio LericiPea Golfo dei Poeti celebra il 2025 onorando la carriera di Hugo Mujica, figura di spicco nel panorama letterario contemporaneo, con una cerimonia solenne che si terrà domenica 12 ottobre alle ore 17:00 presso Villa Marigola, a San Terenzo di Lerici.

L’evento, un’occasione di profonda risonanza culturale, è sotto l’egida del patrocinio di Regione Liguria, Comune della Spezia e Comune di Lerici, testimoniando l’importanza attribuita alla poesia e alla sua capacità di illuminare il nostro tempo.

Hugo Mujica incarna l’eccellenza intellettuale, unendo la sensibilità poetica alla profondità filosofica, l’erudizione nelle belle arti all’indagine antropologica e teologica.

La sua voce, potente e originale, emerge come uno dei riferimenti imprescindibili della letteratura latinoamericana e internazionale, un ponte tra culture e tradizioni, capace di interrogare l’essenza dell’esistenza umana.

Tradotto in quindici lingue e pubblicato da prestigiose case editrici a livello globale, inclusa Mondadori in Italia, Mujica arricchisce il patrimonio culturale mondiale con la sua opera complessa e multiforme.

La cerimonia, oltre ai saluti istituzionali del Governatore Marco Bucci, del Viceprefetto Francesco Ramunni, dei Sindaci Pierluigi Peracchini e Leonardo Paoletti, prevede un dialogo significativo con il poeta, condotto da Francesco Napoli, stimato membro della giuria, e dalla poetessa Zingonia Zingone.

Questo confronto, un’immersione nelle sfumature del pensiero e della creazione artistica di Mujica, offrirà al pubblico un’opportunità unica di comprendere la portata della sua opera.

Il momento culminante della serata, la premiazione ufficiale, è programmato per le ore 19.30.

Il Governatore Bucci ha espresso un vivo compiacimento per l’assegnazione del premio a un autore di tale levatura, sottolineando il ruolo centrale del Premio LericiPea Golfo dei Poeti come vetrina per la poesia più profonda e significativa.

Questo riconoscimento, nato più di settant’anni fa, continua a confermare il suo valore, premiando voci che si distinguono per originalità e profondità.

La Liguria, terra di bellezza aspra e selvaggia, si rivela terreno fertile per l’ispirazione poetica, culla di alcuni dei più grandi autori della storia della letteratura, e accoglie con onore Hugo Mujica, un poeta che incarna lo spirito di questa terra e la sua vocazione all’eccellenza culturale.

L’evento rappresenta un’occasione per riflettere sul ruolo della poesia come strumento di conoscenza, consolazione e connessione umana in un mondo complesso e in trasformazione.