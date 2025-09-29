Liguria e Blue Economy: Seafuture 2025, un futuro nel mare.

La Liguria, terra di confine tra l’azzurro del Mediterraneo e l’imponente catena montuosa, proietta il proprio sguardo verso il futuro, un futuro intrinsecamente legato al mare che l’ha plasmata nel corso dei secoli.

Questa visione, sottolineata dal Presidente della Regione Liguria Marco Bucci durante l’inaugurazione di Seafuture 2025, non si limita a una retorica nostalgica, bensì si configura come una strategia concreta di sviluppo economico e rafforzamento della posizione strategica regionale nel panorama internazionale.

Seafuture, ospitata nell’imponente cornice dell’Arsenale della Spezia, rappresenta un’occasione cruciale, un vero e proprio hub tecnologico che catalizza le energie di istituzioni, industrie, aziende e marine di tutto il globo.

L’evento trascende la semplice fiera, evolvendosi in un laboratorio di idee e soluzioni innovative, un punto di incontro privilegiato per la blue economy, un settore di importanza crescente per l’economia italiana e, in particolare, per la Liguria, dove costituisce il motore principale di sviluppo occupazionale e crescita economica.

L’impegno della Regione Liguria si traduce in azioni concrete.

La creazione del Polo Nazionale della Subacquea a La Spezia testimonia la volontà di concentrare competenze e risorse in un’area strategica.

L’offerta formativa universitaria, con facoltà dedicate all’ingegneria navale e al design yacht, contribuisce a formare professionisti qualificati, pronti a rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

La presenza di aziende leader nel settore della nautica da diporto, affiancata alla solida presenza della Marina Militare e alla competenza di Fincantieri, crea un ecosistema unico, un concentrato di innovazione, capacità imprenditoriali e know-how tecnologico.

La blue economy non deve essere intesa come un semplice comparto economico, ma come un paradigma di sviluppo sostenibile, capace di conciliare la crescita economica con la tutela dell’ambiente marino e delle risorse.

Si tratta di costruire un modello di business che sia resiliente, adattabile ai cambiamenti climatici e alle nuove sfide tecnologiche.

La Liguria aspira a diventare un polo di eccellenza in questo settore, un punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità.

La visione del Presidente Bucci si proietta verso il futuro, con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro e di crescita economica per le generazioni a venire.

Seafuture, da sola, non è sufficiente; necessita di un impegno costante, di investimenti mirati e di una visione strategica a lungo termine.

L’ambizione è quella di elevare Seafuture a una delle piattaforme globali di riferimento per lo sviluppo della blue economy, un luogo dove idee, tecnologie e competenze si incontrano e si trasformano in opportunità concrete.

Questo non è solo un impegno verso il presente, ma un investimento nel futuro della Liguria, un futuro che si riflette nelle acque del Mediterraneo.