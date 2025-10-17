Liguria ferma: sciopero dei rifiuti chiede dignità e sicurezza.

La Liguria si è fermata.

Una giornata di mobilitazione serrata ha visto lavoratori del settore rifiuti incrociare le braccia, innescando una protesta diffusa che ha investito l’intera regione, da Genova a Ventimiglia, Savona fino alla Spezia.

L’azione, promossa con determinazione dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, non rappresenta un mero atto di protesta, ma l’apice di un confronto sindacale bloccato da quasi un anno, un anno di tentativi di dialogo con le associazioni datoriali Utilitalia, Cisambiente-Confindustria, Assoambiente e le Centrali Cooperative, tutti risultati finora inconcludenti.

Lo sciopero, lungi dall’essere una questione puramente economica, esprime una profonda insoddisfazione per una serie di criticità strutturali che affliggono il settore e che impattano direttamente sulla dignità e sulla sicurezza dei lavoratori.

Oltre alla rivendicazione di un adeguato recupero del potere d’acquisto, eroso dall’inflazione galoppante, la piattaforma sindacale si articola attorno a una visione più ampia di tutela e valorizzazione del lavoro.

Al centro delle richieste vi è un radicale ripensamento degli investimenti, orientati a rafforzare ambiti vitali per il benessere degli operatori.

Si tratta di un impegno concreto verso la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, un aspetto cruciale per chi quotidianamente opera in contesti spesso complessi e rischiosi.

La richiesta di una classificazione del personale, basata su una valutazione accurata delle competenze e delle responsabilità, mira a superare una frammentazione spesso artificiale e a riconoscere il valore professionale di ogni figura.

Il sindacato pone inoltre l’accento sul welfare aziendale, rivendicando l’implementazione di politiche di supporto che vadano oltre la mera retribuzione, per garantire una maggiore protezione sociale ai lavoratori e alle loro famiglie.

Particolare attenzione è rivolta alla condizione dei lavoratori degli appalti, spesso i più vulnerabili e meno tutelati, ai quali si richiedono tutele rafforzate e una maggiore trasparenza nei rapporti contrattuali.

La giornata di sciopero non è quindi un punto di arrivo, ma un chiaro segnale lanciato alle parti datoriali, un monito a riprendere il dialogo con rinnovato spirito di collaborazione e con la ferma volontà di affrontare le problematiche strutturali del settore, restituendo dignità e sicurezza a chi ogni giorno contribuisce a mantenere pulita e vivibile la Liguria.

La mobilitazione testimonia la determinazione dei lavoratori a non rinunciare ai propri diritti e a rivendicare un futuro più equo e sostenibile per tutti.