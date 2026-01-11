Liguria: le Case della Comunità al centro della nuova sanità territoriale.

La Liguria sta ridisegnando il modello di assistenza sanitaria territoriale, ponendo al centro la prossimità e l’integrazione di cure per rispondere efficacemente alle esigenze sanitarie e sociosanitarie della popolazione.

Al cuore di questa trasformazione emergono le Case della Comunità, strutture innovative concepite per intercettare e gestire in modo appropriato le problematiche a bassa e media complessità, alleggerendo la pressione sugli ospedali e garantendo un percorso assistenziale più accessibile e centrato sulla persona.

Queste non sono semplici riproposizioni di poliambulatori; rappresentano veri e propri hub di cura, laboratori di integrazione professionale dove medici di medicina generale, specialisti, infermieri, fisioterapisti, psicologi e altri professionisti sanitari collaborano attivamente.

L’obiettivo è fornire una presa in carico olistica e continuativa, monitorando l’evoluzione delle condizioni del paziente nel tempo e coordinando gli interventi necessari.

La Regione Liguria, con un approccio proattivo e lungimirante, ha elaborato delle linee guida precise per orientare i cittadini nell’utilizzo corretto di queste risorse.

Queste indicazioni mirano a chiarire quali situazioni cliniche ed esistenziali possano trovare soluzione efficace all’interno delle Case della Comunità, promuovendo un utilizzo consapevole ed efficiente dei servizi territoriali.

L’obiettivo è ottimizzare i tempi di attesa e garantire risposte personalizzate, evitando percorsi sanitari inutilmente complessi.

La filosofia che sottende a questo modello è quella di una sanità più vicina, più umana, capace di rispondere non solo ai bisogni medici, ma anche a quelli sociali e psicologici che spesso sottendono alle condizioni di malattia.

Questa visione implica una profonda revisione delle abitudini consolidate, invitando i cittadini a considerare le Case della Comunità come il primo punto di riferimento per la cura della propria salute, riservando il Pronto Soccorso alle sole emergenze reali.

L’accesso improprio al Pronto Soccorso, con codice bianco, comporta infatti l’applicazione del ticket, un elemento che sottolinea ulteriormente l’importanza di utilizzare le risorse sanitarie in modo appropriato.

Le Case della Comunità, dunque, si configurano come un elemento chiave per una transizione verso una sanità più sostenibile e orientata alla prevenzione, in grado di restituire al paziente un ruolo attivo nella gestione della propria salute e di promuovere un sistema più equo e accessibile a tutti.

Rappresentano un investimento strategico per il futuro della sanità ligure, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con la visione di una sanità sempre più integrata, proattiva e centrata sulla persona.