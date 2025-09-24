Liguria, richiesta lo stato di emergenza: sblocco fondi e aiuti urgenti.

La Regione Liguria ha ufficialmente richiesto lo stato di emergenza nazionale, un provvedimento cruciale volto a sbloccare finanziamenti urgenti e a semplificare le procedure per la ricostruzione e il sostegno alle comunità duramente colpite da una serie di eventi meteorologici estremi.

La richiesta, firmata dall’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Raul Giampedrone, è stata inoltrata al Dipartimento nazionale della Protezione Civile e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prendendo in esame non solo i danni causati dalle ondate di maltempo del primo e del nono settembre, ma anche quelli più recenti, verificatisi tra il 21 e il 23 settembre e che hanno investito in particolare la Valbormida e la provincia della Spezia.

L’approccio regionale ha puntato a una visione integrata e proattiva.

L’attesa di qualche giorno, dovuta alla valutazione dell’evoluzione della situazione meteorologica, si è rivelata strategica, consentendo di includere nella richiesta la gravità dei danni subiti nella Valbormida e a Porto Venere, aree particolarmente vulnerabili.

Questo ha permesso di evitare una sequenza di richieste frammentate e accelerare il processo di approvazione, un elemento chiave per garantire un intervento tempestivo.

L’assessore Giampedrone ha sottolineato l’impegno regionale nel velocizzare l’iter burocratico, riconoscendo l’importanza di un ristoro rapido per i comuni, che hanno già investito risorse significative in interventi di somma urgenza per ripristinare condizioni di vita essenziali.

Questo intervento, oltre a supportare le amministrazioni locali, mira a mitigare le ripercussioni economiche sulle famiglie e le imprese colpite, che si trovano ad affrontare una nuova ondata di difficoltà a breve distanza da un precedente evento calamitoso.

L’attenzione specifica rivolta all’anticipazione dei ristori ai privati – cittadini e imprese – è un segnale di sensibilità verso le difficoltà immediate che questi stanno vivendo.

Già comunicato direttamente al vice capo Dipartimento nazionale, Natale Mazzei, questo intervento mira a fornire un sollievo finanziario cruciale, consentendo a chi si era appena ripreso dalle precedenti calamità di affrontare con maggiore resilienza le nuove avversità.

La calamità autunnale del 2024, infatti, rischia di compromettere la ripresa economica di intere comunità, rendendo l’intervento di supporto finanziario un imperativo urgente e umanitario.

L’obiettivo primario è quello di prevenire un ulteriore impoverimento sociale ed economico, creando le condizioni per una ricostruzione più solida e sostenibile nel lungo termine.