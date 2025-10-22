Liguria sotto il Maltempo: Scuole Chiuse e Emergenza

Emergenza Meteo in Liguria: Disposizioni Stringenti per la Sicurezza Scolastica e PubblicaUn’ondata di maltempo si abbatte sulla Liguria, determinando un quadro di emergenza che impone misure precauzionali e la sospensione delle attività scolastiche e pubbliche in diverse aree della regione.

L’allerta meteo arancione per temporali, emessa dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ligure (ARPAL), interessa il centro-levante regionale dalle ore 10 alle 18, e si intreccia con previsioni di mareggiate intense che complicano ulteriormente la situazione.

La provincia della Spezia si trova ad affrontare la situazione con la massima prudenza.

Un’ordinanza del Sindaco Pierluigi Peracchini ha disposto la chiusura delle scuole superiori di ogni tipo, estendendo la sospensione a università, istituti tecnici superiori, il prestigioso Conservatorio Puccini, i centri di formazione professionale e, significativamente, i servizi dedicati all’infanzia, inclusi quelli educativi e ricreativi.

Questa decisione, volta a salvaguardare la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, riflette una valutazione del rischio particolarmente elevata.

La situazione si presenta eterogenea tra le diverse aree provinciali.

A Savona, l’intera rete scolastica, comprendente scuole di ogni ordine e grado, è stata interessata dalla chiusura, a testimonianza di una risposta coordinata per minimizzare i rischi.

Al contrario, Genova, pur adottando un approccio più flessibile, si appresta a implementare i piani di emergenza nei plessi scolastici e mantiene aperto lo scenario di possibili aggiornamenti, inclusa la possibilità di prolungare la permanenza degli studenti all’interno delle scuole, in attesa di un quadro meteorologico più definito.

Il Centro Operativo Comunale (COC) è in stato di allerta e pronto a gestire eventuali criticità.

Anche Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, ha emesso un’ordinanza che, oltre alla chiusura delle scuole, prevede la sospensione delle attività nei cimiteri e la limitazione dell’accesso a parchi e giardini comunali.

Questa misura si inserisce in un contesto più ampio di precauzioni volte a tutelare la pubblica incolumità.

Diversi comuni savonesi, tra cui Albissola Marina, Vado Ligure e Varazze, hanno adottato misure analoghe, sospendendo le lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

L’attenzione non si concentra solo sui temporali.

Il Centro Funzionale Meteo-Idrologico di Protezione Civile regionale prevede mareggiate intense, e il Comune di Genova ha stabilito la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere.

Questa decisione sottolinea la complessità della situazione, che richiede un approccio multidisciplinare e una costante monitoraggio dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

La priorità assoluta rimane la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini liguri.