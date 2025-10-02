Lunezia 30: Baglioni a La Spezia, un viaggio tra musica e poesia.

Il Premio Lunezia, prestigiosa kermesse dedicata alla valorizzazione del connubio tra musica e poesia, celebra il suo trentennale con un evento solenne al Teatro Civico della Spezia il 19 ottobre 2025.

A onorare questa significativa ricorrenza, il Premio Lunezia Antologia sarà assegnato a Claudio Baglioni, figura iconica del panorama musicale italiano, un artista capace di trascendere i confini generazionali con la sua profonda sensibilità e la sua abilità narrativa.

La serata non sarà un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva.

L’esibizione di Baglioni si fonderà con una pièce teatrale che rielabora i testi de “La vita adesso”, l’album che ha segnato un’epoca e che, ironia del destino, compie quarant’anni nello stesso anno del Premio Lunezia, creando un parallelo temporale che sottolinea la costanza e l’evoluzione del valore artistico.

Stefano De Martino, patron e ideatore del Premio Lunezia, sottolinea l’importanza di un’iniziativa che si propone di restituire dignità alla canzone d’autore, troppo spesso relegata a ruolo marginale in un’industria dominata da logiche commerciali.

Il Premio Lunezia si pone come baluardo di un’arte che merita di essere ascoltata, analizzata e apprezzata per la sua capacità di raccontare il mondo e l’animo umano.

L’edizione 2025 vedrà l’assegnazione di tre Premi Lunezia, ciascuno accompagnato da una motivazione specifica e da un piano di promozione mirata.

L’obiettivo non è limitarsi a un riconoscimento simbolico, ma creare opportunità concrete per i giovani talenti emergenti.

La selezione dei finalisti, sette giovani promesse provenienti da diversi generi musicali – dalla dance al cantautorato, dal pop melodico alle sperimentazioni più avanguardiste – è stata particolarmente rigorosa, culminata in una serie di appuntamenti preliminari ad Aulla, Follo e Roma.

Questa variegata proposta musicale riflette l’impegno del Premio Lunezia a coltivare la diversità e l’innovazione nel panorama musicale italiano.

Il sindaco Pierluigi Peracchini evidenzia il ruolo cruciale del Premio Lunezia nel panorama culturale locale e nazionale, sottolineando la necessità di profondità e significato in un’epoca di cambiamenti rapidi e superficialità.

L’evento rappresenta un momento di riflessione e celebrazione, un’occasione per riscoprire il potere della musica come strumento di narrazione e di connessione umana.

La serata, ad accesso gratuito con prenotazione obbligatoria, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica e della poesia, un preludio ad un autunno ricco di eventi culturali di alto livello.

Il Teatro Civico della Spezia, fulcro di questa celebrazione, si conferma luogo di incontro tra artisti affermati e nuove promesse, testimone di un impegno costante verso la valorizzazione del patrimonio musicale italiano.